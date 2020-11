Tác giả Star Wars lên tiếng tố Disney 'bùng' tiền bản quyền

Trong khi Facebook và Google đang phải đối mặt với các cuộc điều tra về bản quyền từ chính phủ Mỹ, vụ việc này có thể sẽ khiến các hãng truyền thông xã hội gặp thêm nhiều rắc rối tương tự.

Trong thời gian gần đây, vấn đề về bản quyền đang được nhắc tới nhiều lần, không chỉ là sở hữu trí tuệ của những sáng chế mới hay việc bán hàng giả, hàng nhái trên các nền tảng thương mại điện tử và nội dung trên mạng xã hội, nhiều tác giả nổi danh cũng đang phải đối mặt với những thách thức để bảo hộ quyền lợi chính đáng từ các sản phẩm tinh thần của mình.

Theo báo cáo, Alan Dean Foster, tác giả của loạt phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao), vừa lên tiếng về việc bị hãng Disney bùng tiền bản quyền. Không những vậy, ông lớn trong ngành điện ảnh còn yêu cầu Foster ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin trước khi các thỏa thuận cuối cùng được đưa ra.

Foster đã viết cuốn tiểu thuyết Star Wars: A New Hope dưới bút danh của George Lucas (đạo diễn loạt phim Star Wars và Indiana Jones, đồng thời là người sáng lập Lucasfilm), được phát hành vào năm 1976, và bộ phim cùng tên đã ra mắt một năm sau đó. Ông cũng xuất bản cuốn Splinter of the Mind's Eye, phần tiếp theo của Star Wars. Năm 2012, Disney mua lại Lucasfilm, và theo Foster, Disney đã ngừng trả tiền bản quyền cho ông.

Năm ngoái, Disney đã mua lại 20th Century Fox, và sau đó mua lại bản quyền một số tiểu thuyết khác của Foster như Alien, Alien 2 và Alien 3. Tuy nhiên, theo Foster, Disney đã không trả một xu nào cho loạt tiểu thuyết Alien (Người ngoài hành tinh) này.

Disney cho biết, họ đã đàm phán với Foster và người đại diện về loạt tiểu thuyết Alien trong hơn một năm, đây là lần đầu tiên họ nghe tin loạt tiểu thuyết Chiến tranh giữa các vì sao sẽ trở thành tâm điểm tranh cãi. Theo Disney, lần cuối họ giao tiếp là vào tháng 3, Disney đã yêu cầu một cuộc gặp mặt để đàm phán cụ thể, nhưng không nhận được phản hồi. Disney coi các thỏa thuận không tiết lộ (NDA) là thông lệ tiêu chuẩn để đàm phán.

Theo Chủ tịch SFWA Mary Robinette Kowal, Disney tin rằng, khi mua lại Lucasfilm và 20th Century Fox, họ đã mua bản quyền theo hợp đồng, và không có nghĩa vụ pháp lý nào buộc phải chi trả cho các tác phẩm của mình.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Disney mâu thuẫn với các chủ sở hữu bản quyền khác. Disney đã vận động để Quốc hội Mỹ kéo dài thời hạn bảo hộ bản quyền, một phần là để bảo vệ linh vật chuột Mickey, cụ thể là Đạo luật gia hạn thời hạn bản quyền do Sonny Bono đề xuất vào năm 1998. Nếu dự luật không được thông qua, Disney sẽ gặp thêm nhiều rắc rối với việc bảo hộ hình ảnh chú chuột Mickey.

Phong Vũ