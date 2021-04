Tại sao cộng đồng mạng lại hào hứng khi DogeCoin cán mốc 10 xu?

DogeCoin, đồng tiền mã hoá được tạo ra để giễu cợt sự điên rồ của thị trường tiền mã hoá, đã đạt được cột mốc đáng nhớ khi giá của nó tăng vọt lên mức 11,5 xu cũng là lần đầu tiên giá trị đồng tiền vượt quá 10 xu.

Tổng giá trị vốn hoá thị trường của DogeCoin - vốn khởi đầu như một trò đùa và được xếp vào loại memecoin - hiện đã hơn 14 tỷ USD.

Kết quả mà DogeCoin đạt được ngày hôm nay có sự góp công của hàng ngàn người mua, hàng chục ngàn người hâm mộ ngày đêm đăng tải thông tin trên mạng xã hội, và người đàn ông giàu nhất thế giới, Elon Musk. Giống như cộng đồng Wall Street Bets từng kêu gọi mọi người chung tay "bơm" giá cổ phiếu GameStop lên mức 1.000 USD (kết quả là cổ phiếu GameStop chạm mốc 483 USD, chưa đạt được mục tiêu, nhưng vẫn tăng vọt sau 52 tuần liên tiếp dậm chân ở 3,77 USD), cộng đồng tiền mã hoá cũng hào hứng với ý tưởng đưa giá DogeCoin lên mức 10 xu.

Vào đầu tháng 1, mỗi token DogeCoin có giá chưa đến 1 xu. Đến cuối tháng 1, khi các cuộc vận động GameStop lẫn DogeCoin đạt đến cao trào, giá trị của DogeCoin tăng lên 7,5 xu, gấp hơn 10 lần trước đó, rồi trượt dốc xuống 2,5 xu. Trong vài tháng sau đó, đồng tiền này dao động trong khoảng từ 3 - 7 xu. Hôm chủ nhật vừa qua, giá trị của nó bắt đầu tăng lên, từ khoảng 6 xu lên đến 10 xu.

Hiển nhiên, những fan cuồng nhiệt của tiền mã hoá trên Twitter cực kỳ phấn khích.

Musk, người ủng hộ có "máu mặt" nhất của DogeCoin, tỏ ra im lặng đến bất thường trong vài ngày qua. Hôm 10/4, ông đăng một đoạn tweet ngắn gọn rằng "...going to the moon very soon" (sẽ lên mặt trăng rất sớm thôi), mà nhiều người cho rằng đang ám chỉ đến DogeCoin. Hồi tháng 2, ông đăng tweet rằng DogeCoin là "đồng tiền mã hoá của mọi người" cùng bức hoạ Lion King, khiến giá của nó tăng đến 50%. Không rõ sự thích thú của Musk đối với DogeCoin có phải là một phần của bản tính thích thể loại meme "chọc ngoáy" của ông, hay là chiến lược nhằm lôi kéo sự chú ý vào thế giới tiền mã hoá. Nhiều ngày sau tweet đó, công ty Tesla của Musk đã mua vào số Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD.

Nếu bạn đã quen thuộc với tiền mã hoá, bạn hẳn biết về Bitcoin và Ethereum. Chúng là hai đồng tiền mã hoá lớn nhất thế giới, nhưng đằng sau chúng là cả một thị trường sôi động những đồng tiền nhỏ hơn gọi là "altcoin" - hay đôi lúc là "shitcoin". Đây được xem như những chứng khoán mệnh giá nhỏ (penny stock) của thế giới tiền mã hoá. Nhiều trong số chúng tự nhận hoặc hướng đến mục tiêu là một sản phẩm có tính ứng dụng, hoặc góp phần hoàn thiện những khía cạnh khác nhau của blockchain Ethereum vốn là nền móng xây dựng nên hầu hết altcoin. Số khác là các memecoin, với mức độ phổ biến tăng hoặc giảm đơn giản chỉ vì người ta thấy chúng khá vui nhộn mà thôi.

Được tạo ra vào năm 2013, DogeCoin có thể nói là memecoin đầu tiên. Có khá nhiều memecoin khác tồn tại trên thị trường, và chúng thường cực kỳ lạ thường. Ví dụ, một memecoin tên Meme ra mắt vào tháng 8 năm ngoái với mức giá ban đầu là 1 USD, nhưng nay đang được giao dịch với giá lên đến hơn... 2.000 USD!

(Theo VnReview, CNET)