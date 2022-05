Vì sao ổ đĩa mặc định trên Windows dùng chữ C?

Thay vì A hoặc B, hệ điều hành Windows sử dụng chữ C để đại diện cho ổ đĩa mặc định của hệ thống.

Windows cho phép chia ổ cứng thành nhiều phân vùng để quản lý dữ liệu dễ dàng hơn. Ngoài tên do người dùng tự đặt, các phân vùng còn được gắn với chữ cái. Phân vùng đầu tiên sau khi cài Windows được đại diện bằng chữ C nên nhiều người gọi là "ổ C".

Theo mặc định, "ổ C" là nơi chứa file hệ thống, ứng dụng và các dữ liệu tải về từ Internet. Các phân vùng được chia mới, hoặc thiết bị lưu trữ ngoài (thẻ nhớ, ổ đĩa CD, ổ USB...) sẽ tự động được hệ điều hành gán chữ D đến Z theo thứ tự kết nối. Trang MakeUseOf đã giải thích lý do phân vùng ổ cứng trên Windows bắt đầu bằng chữ C thay vì A.

Chữ C được dùng cho ổ đĩa mặc định của Windows. Ảnh: Code Prof.

Trước khi ổ cứng HDD phổ biến, đĩa mềm là nguồn lưu dữ liệu chính trên máy tính. Do đó, chữ A và B được gán lần lượt cho ổ đĩa mềm thứ nhất và thứ hai. Thông thường, ổ đĩa A dùng để khởi động vào hệ điều hành, còn đĩa mềm B chứa dữ liệu của người dùng.

Sau khi ổ cứng xuất hiện trên máy tính cá nhân, đĩa mềm không bị "lãng quên" ngay lập tức. Người dùng chọn kết hợp ổ cứng và đĩa mềm để lưu trữ thay vì chuyển hoàn toàn sang linh kiện mới hơn. Do đó, chữ C được gán cho thiết bị lưu trữ bổ sung, ở đây là ổ cứng.

Nhiều năm sau, ổ cứng hoàn toàn thay thế đĩa mềm bởi tính di động, tốc độ cao và dung lượng lớn. Các nhà sản xuất dần loại bỏ ổ đĩa mềm khỏi máy tính. Tuy nhiên, chữ A và B vẫn được dùng cho đĩa mềm để đảm bảo khả năng tương thích ngược.

Trong quá khứ, Windows không hoạt động độc lập, chỉ là chương trình dựa trên hệ điều hành DOS. Khi cài Windows lên ổ cứng bằng đĩa mềm, hệ điều hành sử dụng chữ C đại diện cho phân vùng chứa dữ liệu hệ thống.

Chữ A và B không được dùng mặc định để đảm bảo tương thích ngược. Ảnh: Adobe Stock.

Máy tính hiện nay không còn trang bị đĩa mềm, tuy nhiên chữ C vẫn được dùng cho phân vùng hệ thống sau khi cài Windows. Lý do đến từ việc hầu hết phần mềm được lập trình để xem rằng chữ C là ổ đĩa chính của hệ điều hành. Do đó, thay đổi chữ cái có thể khiến ứng dụng hoạt động không bình thường.

Nếu máy tính vẫn trang bị ổ đĩa mềm, người dùng không thể gán chữ A hoặc B. Ngược lại, người dùng có thể chọn 2 chữ trên cho phân vùng ổ cứng hoặc thiết bị ngoại vi bằng các công cụ quản lý ổ đĩa phổ biến, bao gồm Disk Management có sẵn trong Windows. Hệ điều hành chỉ không sử dụng chữ A và B theo mặc định để đảm bảo tương thích nếu hệ thống còn ổ đĩa mềm.

(Theo Zing)