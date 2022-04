Taiwan Excellence giới thiệu giải pháp và công nghệ thông minh ngành ICT 2022

Nhiều giải pháp đột phá trong lĩnh vực điện toán công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải, thực tế mở rộng (XR)... đã được giới thiệu tại hội thảo Công nghệ và Giải pháp Thông minh ngành ICT tổ chức ngày 14/4.

Công nghệ thông minh

Hội thảo trực tuyến về Công nghệ và Giải pháp Thông minh ngành ICT được tổ chức bởi Taiwan Excellence và Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực AI, IoT, 5G giữa các doanh nghiệp Đài Loan - Việt Nam. Tại sự kiện, các doanh nghiệp Đài Loan đã giới thiệu sáu thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ thông minh từng nhận giải Taiwan Excellence - giải thưởng vinh danh những sản phẩm sáng tạo vượt trội ở tầm quốc tế. Đặc biệt, những sản phẩm mang biểu tượng này đều phải đáp ứng được tiêu chí “Sản xuất tại Đài Loan” - quốc gia đang tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông minh trên toàn cầu.

Tiêu biểu có thể kể đến AAEON Technology Inc. Với sản phẩm bảng mạch máy tính nhúng Up Squared Pro giúp cung cấp công cụ hỗ trợ thiết lập và vận hành các dự án một cách nhanh chóng, hiệu quả. IBASE Technology Inc giới thiệu hệ thống điện toán Trí tuệ nhân tạo tốc độ cao quy mô công nghiệp (CMB100M) nhằm đáp ứng nhu cầu siêu tốc độ của các ứng dụng phân tích AI hoặc máy học.

Bảng mạch máy tính nhúng Up Squared Pro

IEI Integration Corporation mang tới hai sản phẩm: Hệ thống quản lý thông tin hình ảnh y tế (POCi-W22C-ULT5) thiết kế đặc biệt giúp giảm bớt gánh nặng, cải thiện hiệu quả công việc cho đội ngũ y, bác sỹ; Bộ định tuyến mạng điều khiển bằng phần mềm thế hệ mới (PUZZLE-M902) giúp đáp ứng nhu cầu tốc độ cao, tải lượng lớn và có khả năng mở rộng linh hoạt. MiFly ra mắt nền tảng MAKAR XR, một giải pháp giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bước vào thế giới sáng tạo nội dung kết hợp thực và ảo mà không cần kiến thức lập trình.

Nền tảng sáng tạo nội dung MAKAR XR

MSI trình bày giải pháp viễn thông cho hệ thống xe bus điện thông minh (TS Series-EB) – đây được coi là sự cách tân toàn diện cho việc quản lý đội xe, quản lý tài xế và quản lý an toàn cho hành khách. PLANET Technology Corporation giới thiệu PLANET LCG-300, cổng LoRaWAN cấp công nghiệp với khả năng kết nối đáng tin cậy để triển khai IoT kết nối vạn vật.

Đại diện PLANET giới thiệu cổng LoRaWAN cấp công nghiệp PLANET LCG-300

Triển vọng hợp tác

Chia sẻ về chiến lược số hóa nền kinh tế, ông Cheng Kai Jen, Trưởng Văn phòng đại diện Trung tâm Thương mại Đài Loan tại TP Hồ Chí Minh cho rằng: "Trong vòng một thập kỷ tới, Việt Nam được kỳ vọng là một trong những nền kinh tế phát triển internet nhanh nhất, với kỳ vọng cán mốc doanh thu 57 tỷ USD vào năm 2025. Đài Loan đã và đang trải qua quá trình chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh, đồng thời xây dựng hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực bán dẫn, phát triển trí tuệ nhân tạo vạn vật AIoT, 5G, giao thông vận tải, thậm chí cả vũ trụ thực tế ảo (metaverse)... Với kinh nghiệm về công nghệ và giải pháp thông minh, tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan sẽ đem lại hiệu quả lớn trong thời gian tới".

Bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ hợp tác song phương giữa các doanh nghiệp Đài Loan và Việt Nam, ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP Hồ Chí Minh (HCA), Giám đốc Công ty Tư vấn công nghệ thông tin P.A.T cho rằng: Với sự thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ từ Chính phủ, Việt Nam đang là thị trường ICT phát triển sôi động ở khu vực Châu Á. Bên cạnh sự bùng nổ về thương mại điện tử, dịch vụ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, Việt Nam cũng đang tìm kiếm những giải pháp về thành phố thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, hậu cần logistics... Ngoài ra, Việt Nam còn là một thị trường tiềm năng để phát triển công nghệ số với nhiều lợi thế về đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển, sẵn sàng thu hút đầu tư và khởi nghiệp.

Đến với hội thảo trực tuyến https://www.youtube.com/watch?v=HairFcBpCo4, người tham dự có thể trải nghiệm những giải pháp mới nhất của Đài Loan trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời có cái nhìn trực quan về cách thức hoạt động và khả năng hỗ trợ của sản phẩm. Đại diện các thương hiệu tư vấn và giúp khách hàng tháo gỡ các khó khăn hiện tại cũng như cung cấp thêm thông tin cho những người quan tâm.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng đại diện Taiwan Trade Center, Inc. tại Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84-28-3939 0837

Email: hcmcity@taitra.org.tw

Phương Dung