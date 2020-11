Tăng kết nối hơn giữa nhà trường với gia đình, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Trong năm 2020, bên cạnh đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến guồng quay giáo dục đang vận hành trơn tru hàng năm, nhiều vấn đề học đường cũng đang gây ra những băn khoăn, “nhức nhối” không yên trong lòng các phụ huynh.

“Liệu mỗi ngày con em mình đến trường có là một ngày vui?”

Trước kia, nếu trong hôn nhân thì “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” thì trong việc học tập, khoa cử, giáo viên “đặt đâu” phụ huynh và học sinh ngồi đấy. Sống ở thời đại mà việc đỗ đạt khoa bảng quyết định hoàn toàn tương lai của một con người thì các thầy cô giáo là những người có “quyền năng tối thượng”; Thậm chí có thể cầm thước “dạy trẻ” nếu học sinh mắc lỗi, học hành chậm, kém, kỷ luật chưa tốt. Đến thế hệ học sinh 8x, 9x, dưới một phần ảnh hưởng của quan niệm giáo dục xưa cũ cùng ước vọng “đổi đời” thoát đói nghèo cho con em sau thời hậu chiến khó khăn, phần lớn phụ huynh đều có thái độ kính nể hoàn toàn, nghe và tin từng lời của thầy cô nói về con em mình. Mọi trách nhiệm và lỗi sai đều nghiêm khắc đặt lên vai thế hệ mầm non. Với nhiều học sinh, những buổi họp phụ huynh là những “ngày phán xử” đẫm nước mắt. Ai ai cũng “tim đập, chân run”, ngóng trông bố mẹ đi họp về với bảng điểm và sổ liên lạc cầm trên tay.

Nhưng ngày nay, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Trong guồng quay mạnh mẽ của thời đại, khi mà chất lượng đời sống ngày một nâng cao hơn, phụ huynh ngày càng chú ý nhiều hơn đến chất lượng giáo dục đào tạo của thế hệ trẻ, không chỉ về kiến thức mà còn về tâm sinh lý. Lúc này, trường học không chỉ là nơi để con học kiến thức, cách sống, mà còn là một phần tuổi thơ giúp định hình nhân cách, xu hướng, hành vi của trẻ. Phụ huynh dần dần thấu hiểu và tâm lý hơn. Khi nhà trường, thầy cô có góp ý về con em, họ sẽ lắng nghe, sau đó xác nhận lại thông tin cùng con và cùng tìm cách giúp con vượt qua trở ngại. Bên cạnh đó, họ cũng có thể trao đổi lại với giáo viên nếu có hiểu lầm giữa hai bên.

Đây là tín hiệu tốt cho thế hệ trẻ, nhưng cũng đem đến nhiều hiểu lầm và khúc mắc hơn giữa nhà trường và phụ huynh. Nhất là khi các tệ nạn học đường, bạo lực học đường ngày càng gia tăng; Các clip về giáo viên mầm non đánh trẻ; các trang báo đăng tin bữa ăn sơ sài của học sinh bán trú; Các phụ huynh đăng lên mạng xã hội hình ảnh con mình đứng ngoài cổng trường một mình do chưa đến giờ vào lớp… Internet và mạng xã hội song hành cùng nhau hé lộ nhiều góc khuất học đường, cũng góp phần không nhỏ tăng thêm nỗi lo của phụ huynh. Mỗi sáng khi con chào cha mẹ vui tươi đi học, cha mẹ lại nặng một nỗi lo nơm nớp cho đến khi thấy con buổi chiều. Sĩ số một lớp học lên đến con số vài chục, trong khi giáo viên chủ nhiệm chỉ có một, làm thế nào để có thể kết nối nhiều hơn giữa giáo viên, nhà trường và các bậc làm cha làm mẹ?

Thấu hiểu được tâm tư các bậc phụ huynh, mong muốn kết nối toàn diện giữa gia đình và nhà trường, mang đến cho thế hệ trẻ môi trường giáo dục an toàn nhất, giải pháp Quản lý giám sát trường học mSchool của MobiFone đã được phát triển và giới thiệu đến người tiêu dùng. Giải pháp cung cấp hệ thống quản lý và giám sát an ninh trường học do Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone tự phát triển, có khả năng tích hợp các cảm biến, thiết bị điều khiển từ xa nhằm nâng cao công tác quản lý, đào tạo. Giải pháp cung cấp chức năng giám sát, theo dõi lớp học, an ninh các khu vực chung, khu vực cổng trường, các phòng thu; Cũng như tích hợp các cảm biến môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, cháy nổ để cung cấp thông tin liên tục và thường xuyên. Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên và các bậc phụ huynh có thể theo dõi trực tiếp từ xa mọi lúc mọi nơi, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi làm ảnh hưởng đến trường học và học sinh. Hệ thống loa thông báo thông tin đến từng lớp học và các khu vực chung cũng được tích hợp trong sản phẩm.

Đặc biệt, giải pháp giúp kết nối nhà trường và phụ huynh thông qua việc cung cấp, trao đổi thông tin liên tục thông qua tính năng quản lý tin tức, hoạt động của lớp, trường học; Quản lý thời khoá biểu các lớp; Quản lý thông tin giáo viên, cán bộ trong nhà trường; Quản lý lịch hoạt động, sự kiện dự kiến của trường, lớp. mSchool là chiếc chìa khóa kỳ diệu xử lý vấn đề hệ thống truyền tin thủ công đang chạy mang đến nhiều tình huống chậm trễ, thiếu sót thông tin, từ đó phát sinh nhiều hậu quả nghiêm trọng cho học sinh cũng như gây ra những hiểu lầm không đáng có giữa nhà trường – gia đình.

Các tính năng mSchool cung cấp đã được khảo sát, thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng sử dụng: Ban Giám hiệu, giáo viên, phụ huynh. Với giao diện đẹp, dễ sử dụng, mSchool phù hợp với nhiều mô hình tổ chức khác nhau, là một hệ thống tổng thể, không thể thiếu cho các trường học, tổ chức giáo dục và đào tạo trong thời đại ngày nay.