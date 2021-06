Doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi số bằng giải pháp “Make in Vietnam”

Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quản trị, sản xuất, kinh doanh, số hoá các phương thức hoạt động, gia tăng trải nghiệm khách hàng được xem là những giải pháp đưa doanh nghiệp vươn lên dẫn đầu thị trường.

Tập Đoàn Kim Tín và Tập đoàn FPT vừa ký kết hợp đồng và khởi động dự án Chuyển đổi số toàn diện. Với tổng chi phí dự kiến lên đến 5 triệu USD, dự án hợp tác giữa Tập Đoàn Kim Tín và Tập Đoàn FPT được xem là một trong những dự án chuyển đổi số có mức đầu tư lớn nhất và toàn diện nhất trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam hiện nay, khẳng định quyết tâm chuyển đổi số để vượt qua những khó khăn, thách thức khốc liệt để chinh phục thị trường mới và tăng trưởng của Kim Tín trong tương lai.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa Kim Tín và FPT

Theo thỏa thuận, trong vòng 7 tháng, FPT sẽ đưa các giải pháp chuyển đổi số, giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp SAP, S&OP và giải pháp quản trị nhà máy thông minh FPT MES vào quá trình quản lý, vận hành tại 10 đơn vị thành viên của Kim Tín.

Mục tiêu của dự án là bộ máy của Tập Đoàn Kim Tín vận hành đồng nhất và tối ưu quản trị chuỗi cung ứng toàn hệ thống, quản trị sản xuất thông minh, quản trị tài chính minh bạch và hiệu quả, số hóa quy trình làm việc nhằm tăng năng suất lao động và hỗ trợ Hệ thống điều hành ra quyết định nhanh chóng, kịp thời trên một nền tảng dữ liệu tập trung.

Từ đó, hướng đến khách hàng, cách tân các giá trị cốt lõi, tăng cường năng lực cạnh tranh mềm, khẳng định giá trị thương hiệu của Tập đoàn đối với đối tác và khách hàng tại thị trường Việt Nam và thị trường thế giới, đưa Kim Tín trở thành Tập đoàn phát triển bền vững và trường tồn.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Tập đoàn Kim Tín cho biết, là một trong những doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản trị ERP từ năm 2008. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phần mềm cũ không đáp ứng được nhu cầu sử dụng và phát triển nhanh chóng của toàn hệ thống vì vậy chúng tôi quyết định đầu tư hệ thống SAP phục vụ cho các nhu cầu phát triển hiện tại và tương lai.

“Tập Đoàn Kim Tín xác định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào tất cả các hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh sẽ là nền tảng tạo nên sức mạnh hợp lực cộng hưởng cho tập đoàn”, ông Nguyễn Tiến Hải nói.

Lãnh đạo tập đoàn này cũng kỳ vọng, sự đầu tư này sẽ nhanh chóng đưa Kim Tín vận hành thành công hệ thống SAP S/4HANA, S&OP và quản trị sản xuất thông minh MES, số hoá các phương thức hoạt động, gia tăng trải nghiệm khách hàng từ đó đưa Kim Tín trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường và phụng sự xã hội.

Về phía FPT, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn chia sẻ: “Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam triển khai ứng dụng toàn diện hệ thống SAP S/4HANA, S&OP, FPT MES. Đây là sự đầu tư xứng tầm với quy mô, tiềm lực và mục tiêu tăng trưởng của Kim Tín”.

Lãnh đạo FPT cũng tin tưởng rằng, với năng lực, kinh nghiệm chuyển đổi số cũng như cung cấp và triển khai các giải pháp ERP, MES cho khối doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam, FPT sẽ cùng Tập Đoàn Kim Tín đạt được các mục tiêu vượt trội sau dự án này.

Bên cạnh đó, FPT không chỉ là người đồng hành, mà còn là đồng minh – thể hiện mối gắn kết sâu sắc hơn nữa với Kim Tín, chia sẻ các giá trị và phương pháp quản trị mà FPT đã đúc kết trong suốt 30 năm qua, chia sẻ cơ hội và sẵn sàng hỗ trợ để cùng Kim Tín gia tăng thị phần, mở rộng hơn nữa thị trường toàn cầu.

Hệ thống các giải pháp, phần mềm FPT sẽ tư vấn, triển khai cho Kim Tín bao gồm: bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA, SAP SAC/IBP S&OP, bộ giải pháp chuyển đổi số Made by FPT như FPT solutions on SAP, FPT solution for Sales, for Delivery, for Procurement, giải pháp số hoá quy trình quản trị FPT.Spro, giải pháp FPT MES… góp phần tạo sức mạnh tổng lực cho Kim Tín từ khâu lập kế hoạch kinh doanh, hoạch định ngân sách, tối ưu chuỗi cung ứng, quản trị nhà máy thông minh, hiện đại hóa mua hàng, bán hàng, giao hàng, số hoá quy trình làm việc và thanh toán, khai thác dữ liệu tập trung và xây dựng báo cáo quản trị thông minh….

Duy Vũ