Techpro và hành trình 2 thập kỷ phát triển công nghệ cao Việt Nam

Sau 20 năm hoạt động, Techpro đã có những đóng góp to lớn trong việc giúp các doanh nghiệp trong nước ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Những dấu mốc đáng nhớ trên chặng đường phát triển

Ngày 23/11/2001, một văn phòng nhỏ chỉ 4 nhân viên, số vốn vỏn vẹn 80 triệu đồng và tài sản lớn nhất là 2 chiếc máy tính IBM được thành lập tại Hà Nội. 20 năm sau, văn phòng nhỏ ấy đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh khoa học công nghệ của nước nhà. Đó chính là Công ty cổ phần phát triển công nghệ Techpro, một trong những chiến binh tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam.

Techpro chuyên cung cấp hệ thống an ninh và quản lý tòa nhà, cung cấp máy móc, thiết bị phần mềm và các giải pháp kỹ thuật công nghệ ngành in, hệ thống điều khiển và các giải pháp quản lý cho nhà máy với các đối tác lớn trên toàn quốc.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty với chủ đề "Nâng tầm TECHPRO 202"

Năm 2003, Techpro bắt tay vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm Advantech. Năm 2004, Techpro chuyển hướng kinh doanh máy tính PC dân dụng sang kinh doanh IPC cho thị trường công nghiệp. Năm 2005, công ty có được các dự án quy mô lớn đầu tiên với lĩnh vực kinh doanh mới, cung cấp phần mềm chuyên dụng QNX cho dự án 9801 của Quân chủng Phòng không không quân. Năm 2006, Techpro mở văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh. Năm 2008, lĩnh vực in kỹ thuật số công nghiệp lần đầu tiên đạt được các hợp đồng với giá trị lớn hàng chục tỷ đồng.

Techpro nhận giải thưởng Vietnam Smart City Award 2020

Đến tháng 6/2020, Techpro vinh dự được trao thưởng Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương, Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Hiệp nhận giải thưởng Top 100 Lãnh đạo tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương. Tháng 11/2020 giải pháp quản lý sảnh VIME (Smart Visitor Meeting Solution) đạt giải thưởng thành phố thông minh - Smart City 2020 cho hạng mục giải pháp thông minh cho tòa nhà. Cũng trong năm 2020, Techpro tuyên bố thành lập công ty Techpro Software.

Biến nguy thành cơ trong giai đoạn đại dịch

Năm 2021, nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, nhưng Techpro đã chứng minh được vị thế của mình khi vững vàng vượt qua sóng gió, thành công với những dự án có tầm ảnh hưởng lớn, có thể nhân rộng mô hình trên cả nước.

Đại diện Techpro báo cáo lãnh đạo Bộ Khoa Học Công Nghệ về hiệu quả dự án Smart Factory

Tháng 04/2021, Techpro Software tham gia bảo vệ dự án “Tự động hóa quá trình sản xuất Nhíp ô tô tiến tới xây dựng Nhà Máy Thông Minh – Smart Factory” với đối tác THACO Trường Hải sau 25 tháng triển khai. Dự án đã giúp giảm hơn 40% số lượng nhân sự vận hành trực tiếp, tăng năng suất nhíp xe tải Kia Frontier K200 từ 207 xe lên 245 xe/8 giờ (tăng 18%) và giảm 1,8% giá thành sản phẩm.

Trong lĩnh vực hệ thống an ninh và quản lý tòa nhà, Techpro trở thành đại diện thương mại của các thương hiệu kiểm soát an ninh nổi tiếng thế giới Idteck, Zkteco, Suprema. Techpro đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ nhận diện sinh trắc học khuôn mặt và cảnh báo nhiệt độ trong chống dịch để phát triển các phần mềm bản quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

Một số dự án tiêu biểu năm 2021 của Techpro có thể kể đến việc cung cấp, lắp đặt hệ thống kiểm soát truy nhập (Access control) cho tòa nhà FPT- FORNIX, trung tâm Internet Việt Nam (VNIX), văn phòng Công ty Chứng khoán HCM (HSC)…

Hệ thống cửa phân làn Techpro lắp đặt tại đài truyền hình Việt Nam

Hiện nay, Techpro Print đang là top 3 nhà cung cấp các giải pháp in kỹ thuật số tại Việt Nam. Nhờ đóng góp trong việc cung cấp công nghệ mới để in ấn tem nhãn thông minh, chống giả, truy xuất nguồn gốc, bao bì thực phẩm, dược phẩm an toàn, Techpro đã vinh dự trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP).

Ngoài ra, Techpro còn tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Techpro thành lập quỹ “Chắp cánh ước mơ”, thường xuyên tặng quà cho các em nhỏ tại Bệnh viện Huyết học Trung ương, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và các thiết bị giáo cụ phục vụ cho học tập và sinh hoạt cho trẻ em dân tộc thiểu số… Techpro cũng là đơn vị đóng góp thuế đầy đủ, kịp thời hàng năm vào ngân sách địa phương và nhiều năm liên tục được nhận bằng khen của cơ quan thuế. Năm 2021, Techpro cũng chung tay đóng góp các trang thiết bị phục vụ công tác chống dịch tại nhiều địa phương trên cả nước.

“Những hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoạt động từ thiện này là sự cam kết, là triết lý kinh doanh của chúng tôi đã được xây dựng ngay từ những ngày đầu thành lập và cho đến hiện nay, đó là luôn cân bằng lợi ích “Doanh nghiệp – Cộng đồng – Nhân viên”, Tổng giám đốc Techpro Nguyễn Đình Hiệp chia sẻ.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO

Trụ sở: Tầng 19, Tòa Nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

VPĐD Miền Nam: Tầng 5, Tòa nhà VTC, 132 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Website: https://techpro.vn/

Hotline: 1900 2035

Phạm Trang