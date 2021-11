Thái Nguyên triển khai hơn 30 mô hình camera giám sát an ninh, trật tự

Thái Nguyên đã lắp đặt hơn 500 camera giám sát an ninh, trật tự tại các đô thị, mô hình, địa bàn vùng sâu vùng xa.

Hệ thống camera giám sát an ninh là một hợp phần quan trọng trong quá trình xây dựng thành phố thông minh.

Công an xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên giám sát hệ thống camera. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Theo Bộ Công an, Thái Nguyên đã triển khai hơn 30 mô hình camera giám sát, đảm bảo an ninh trật tự với tổng số hơn 500 camera được lắp đặt trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự có chuyển biến tích cực. Ông Nguyễn Đức Tiến (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ) cho biết, tình trạng đỗ xe lộn xộn, bán hàng lấn chiếm lòng lề đường đã giảm, người dân chấp hành luật giao thông tốt hơn.

Theo kế hoạch, huyện Đại Từ sẽ triển khai mô hình theo hai giai đoạn: giai đoạn 1, lắp đặt 56 camera tại trung tâm 30 xã, thị trấn, các đầu mối giao thông quan trọng, địa điểm công cộng tập trung đông người, phương tiện; giai đoạn 2 bổ sung 200 camera tại các tổ dân phố, các xóm trên địa bàn huyện.

Công an huyện Đại Từ với vai trò tham mưu, xây dựng mô hình, phối hợp với bên liên quan khảo sát địa điểm, lên phương án lắp đặt, kết nối dữ liệu, vận hành, xử lý dữ liệu từ hệ thống camera. Hình ảnh thu được từ camera giám sát được truyền về trung tâm điều hành đặt tại Công an huyện, khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng... bộ phận thường trực trích xuất hình ảnh, báo cáo thường trực Ban điều hành để nhanh chóng chỉ đạo giải quyết.

Mô hình được nhân rộng tại các xã, phường, thị trấn nhờ vai trò và hiệu quả, giúp lực lượng công an tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trên 100 trường hợp. Thượng tá Trần Minh Cường, Trưởng Công an huyện Đại từ, mong muốn mô hình sẽ góp phần thay đổi ý thức của người dân, để người dân tự thay đổi, điều chỉnh hành vi, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, giúp địa bàn ngày một trong sạch hơn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hải Lam