Tháng bán hàng khủng hơn tháng Tết, Thế Giới Di Động trên đà bứt tốc cuối năm

Kết thúc quý III, Thế Giới Di Động đã đạt 69% kế hoạch doanh thu cả năm 2021.

Vực dậy mạnh mẽ sau dịch

Sau khi các biện pháp giãn cách được nới lỏng, một số cửa hàng được phép hoạt động trở lại, trong tháng 10, Thế Giới Di Động ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh.

Doanh nghiệp cho biết kết quả kinh doanh hai chuỗi đã khôi phục 80% so với thời điểm trước dịch, đây là tín hiệu vô cùng lạc quan trong bối cảnh ngành bán lẻ nói chung vẫn đang rục rịch quay trở lại đường băng.

Trong đó, nhóm sản phẩm thiết bị điện tử - điện máy, sau khi được giao hàng thông suốt trở lại trong tháng 9, đóng góp 1.670 tỷ đồng và chiếm 27% tổng doanh thu hai chuỗi. Mặt khác, do nhu cầu học tập và làm việc tại nhà mùa dịch tăng cao, mảng máy tính xách tay của Thế Giới Di Động thời gian này cũng ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến, tăng 128% so với cùng kỳ, thu về gần 1.000 tỷ đồng. Nhà bán lẻ ước tính đang chiếm khoảng 40% thị phần bán lẻ laptop với doanh số gần 3.300 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với sản phẩm kinh doanh mới là xe đạp, doanh nghiệp cũng ghi nhận tốc độ mở mới “thần tốc" sau giãn cách. Từ hai cửa hàng ban đầu hồi tháng 4, đến cuối tháng 10, nhà bán lẻ đã có 58 điểm bán, tiến gần tới mục tiêu 150 điểm bán xe đạp trong năm nay. Mỗi cửa hàng kinh doanh thêm xe đạp ước tính sẽ tăng thêm 800 triệu đến 1 tỷ đồng doanh thu/tháng mà không phát sinh thêm chi phí vận hành đáng kể.

Mô hình kinh doanh bắt tay với các cộng tác viên của Thế Giới Di Động cũng là điểm sáng khi liên tục ghi nhận số lượng đại lý tham gia tăng tỷ lệ thuận với doanh số bán ra, “cứu cánh” cho doanh thu hai chuỗi điện máy ngay trong thời điểm đỉnh dịch. Tháng 9, nhóm kinh doanh này đã góp vào doanh thu chung của hệ thống là 86 tỷ đồng. Sang tháng 10, doanh thu tăng hơn 20%, cán mốc 105 tỷ đồng.

Đầu tháng 10, iPhone 13 ra mắt cùng chuỗi mới TopZone - mô hình uỷ quyền cấp cao nhất với Apple, đã mang về 500 tỷ đồng doanh thu cho Thế Giới Di Động chỉ sau 7 ngày ra mắt với 18.000 máy được bán ra.

Bứt tốc 3 tháng cuối năm

Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm, phía Thế Giới Di Động cho biết công ty đã nỗ lực rất lớn để chạy nước rút nhằm bù lại các tháng thiệt hại do dịch bệnh vừa qua. Thời điểm các tỉnh thành lớn được nới lỏng giãn cách, công tác sẵn sàng mở bán đã được nhà bán lẻ chuẩn bị kỹ lưỡng và thần tốc, đảm bảo an toàn đi đôi với mở nhanh, mở đồng loạt.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO Thế Giới Di Động cho biết, doanh nghiệp đã tích cực trữ hàng, đảm bảo hàng hóa đầy đủ nhất có thể trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung được đánh giá diễn ra không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Nguyên nhân đến từ việc thiếu hụt công nhân, linh kiện,... dẫn đến những hạn chế ngay tại nhà máy sản xuất và dự báo tình hình có thể kéo dài đến quý II/2022. Do đó, nhà bán lẻ chủ động tăng hàng tồn kho lên 22.200 tỷ đồng - ghi nhận tại ngày 30/9, tăng 11% so với thời điểm cuối năm ngoái.

Dự báo nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân còn tăng cao, doanh nghiệp đã chuẩn bị các mặt như giao hàng nhanh chóng, lắp đặt an toàn, mở chương trình kích cầu mua càng nhiều giảm càng nhiều. Đơn cử, từ đầu tháng 9, Thế Giới Di Động đã chạy loạt khuyến mãi “Mừng hết cách ngăn - Giảm hai lần tiền” với hàng loạt mặt hàng giảm giá tại Điện máy Xanh như TV, tủ lạnh, bình nước nóng,… Chương trình được kỳ vọng sẽ là động lực thu hút khách hàng “mua sắm bù” sau những ngày giãn cách kéo dài.

Với những nỗ lực và sự chuẩn bị kỹ càng cho đợt chạy nước rút về đích cuối năm, dự báo kết quả tháng 10 là thời gian bán hàng tốt nhất của hệ thống, có thể vượt qua cả những tháng bán hàng Tết để đem về mức doanh số khủng. Nhà bán lẻ từng hé lộ sẽ mở rộng thêm ngành hàng kinh doanh để bứt tốc hơn nữa. Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cũng nhấn mạnh tại thị trường Việt Nam, Thế Giới Di Động đã vượt trội, đích đến của tập đoàn là tham vọng đứng đầu Đông Nam Á.

An Nhiên