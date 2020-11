Thanh toán trực tuyến phổ biến nhờ tính đa năng - đa ưu đãi!

Người dùng Việt dần ưu tiên lựa chọn thanh toán trực tuyến bởi sự tiện dụng khi phương thức này đáp ứng đa dạng nhu cầu chi tiêu, mua sắm; đặc biệt là mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn mỗi ngày!

Năm 2020, người dùng chuộng thanh toán trực tuyến bởi đa tiện ích

Mới đây, nghiên cứu do Facebook và Bain & Company thực hiện trên 6 quốc gia Đông Nam Á là Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam cho thấy, khoảng 22% người tham gia khảo sát cho biết họ hiện thích thực hiện các giao dịch bằng ví điện tử hơn. Trong khi đó, con số này năm 2019 chỉ là 14%. Bên cạnh đó, tại Việt Nam, theo báo cáo của Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), 7 tháng đầu năm 2020, số lượng giao dịch thanh toán qua internet đạt 240,9 triệu giao dịch với giá trị đạt 15,2 triệu tỷ đồng, tăng 39,1% về giá trị so với cùng kỳ. Trong đó, lượng giao dịch thanh toán qua điện thoại di động chiếm áp đảo khi đạt 5,9 triệu tỷ đồng, tăng 186,3% về giá trị so với cùng kỳ trước đó.

Sở dĩ việc thanh toán trực tuyến tăng là do người dùng Việt ưu tiên lựa chọn sự tiện lợi, nhanh chóng và những trải nghiệm liền mạch khi mua sắm trên kênh trực tuyến (cụ thể là các trang TMĐT). Bên cạnh đó, thanh toán trực tuyến qua ví điện tử đáp ứng mọi nhu cầu hằng ngày của người dùng, từ giải trí, sử dụng dịch vụ ăn uống, thanh toán hóa đơn tiêu dùng (Điện/Nước/Internet/Tài chính) cho đến chuyển tiền cho người thân, bạn bè. Chính sự tiện lợi - nhanh chóng - đơn giản đã thúc đẩy sự phổ biến của hình thức thanh toán qua ví điện tử tại Việt Nam.

Ví điện tử tối ưu tiện ích và tối đa ưu đãi khi liên kết với nhiều ngân hàng

Theo khảo sát từ công ty nghiên cứu thị trường Cimigo, liên kết với nhiều ngân hàng khác nhau là một trong các yếu tố chính tác động đến quyết định lựa chọn thương hiệu ví điện tử của người dùng hiện nay.

Nắm bắt xu hướng này, các ví điện tử ngày càng nỗ lực gia tăng liên kết nhằm thu hút và mang đến tiện ích cho người dùng. Và mới đây, ví điện tử AirPay đã đạt được thỏa thuận liên kết với HDBank, giúp người dùng có thêm một kênh thanh toán mới, tiện lợi cùng nhiều ưu đãi có giá trị hấp dẫn hơn.

Theo đó, chủ tài khoản/thẻ nội địa HDBank khi liên kết vào ví điện tử AirPay không chỉ có thêm phương thức thanh toán liền mạch - nhanh chóng - tiện lợi với đa tiện ích, mà còn nhận được nhiều giá trị thiết thực từ những chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt. Cụ thể, người dùng liên kết thành công tài khoản/thẻ nội địa HDBank vào ví AirPay sẽ nhận ưu đãi hoàn 30% (tối đa 60.000đ), cùng các ưu đãi thường xuyên khác như hoàn tiền, hoàn xu khi quét mã QR thanh toán tại cửa hàng qua ví AirPay. Không những thế, thanh toán mua sắm trực tuyến và hóa đơn ăn uống cũng là lợi ích mà người dùng khó bỏ qua - đặc biệt trong một năm mà mua sắm, thanh toán và đặt món trực tuyến tăng trưởng mạnh mẽ như năm nay.

Điển hình, mua sắm trên Shopee, người dùng sẽ nhận ngay mã giảm giá với mức giảm 100% (giá trị tối đa đến 80,000đ) khi lần đầu thanh toán qua AirPay. Thanh toán hóa đơn Điện/Nước/Internet/Tài Chính trên ứng dụng Shopee, người dùng được hoàn ngay 5%, hay ưu đãi hoàn ngay 100% cho lần đầu nạp thẻ điện thoại và dịch vụ. Và khi đặt đồ ăn tại Now, người dùng nhận thêm mã giảm đến 60K khi đặt món lần đầu tại NowFood trên ứng dụng Shopee. Người dùng xem thêm thông tin khác tại https://www.airpay.vn/khuyen-mai/.

Đáp ứng các nhu cầu cần thiết của cuộc sống, đồng thời mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn và thường xuyên cho người dùng, ví điện tử đang trở thành lựa chọn tất yếu trong xu thế chuyển đổi số ngày nay.

Phương Dung