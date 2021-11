Thế Giới Di Động tăng trưởng kỷ lục, mảng bách hoá chưa lấy lại nhịp

Trong tháng 10, Thế Giới Di Động đạt doanh số tốt nhất kể từ đầu năm, tuy nhiên mảng bách hoá vẫn chưa kịp hồi phục như trước.

Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ của tập đoàn này trong tháng 10. Báo cáo thể hiện xu hướng trái ngược ở hai mảng kinh doanh chính của tập đoàn.

Một mặt bằng của MWG gồm tất cả các mảng kinh doanh bán lẻ của công ty. (Ảnh: Hải Đăng)

Theo đó, riêng trong tháng 10 MWG ghi nhận mức doanh thu kỷ lục hơn 12 ngàn tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu năm. Doanh thu tháng này tăng 38% so với cùng kỳ và tăng 45% so với tháng 9/2021.

Hai mảng kinh doanh chính của tập đoàn gồm bán lẻ công nghệ và bán lẻ bách hoá thể hiện xu hướng ngược nhau trong tháng đầu tiên cả nước mở cửa trở lại sau dịch. Trong đó, mảng công nghệ tăng trưởng mạnh, mảng còn lại chưa kịp phục hồi.

Cụ thể, kể từ tháng 10, hầu hết các cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh đã được hoạt động trở lại. Tổng doanh thu hai chuỗi này đạt hơn 10 ngàn tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ 2020 và tăng 60% so với tháng 9/2021. Trước đó, trong toàn bộ quý 3, khoảng 60-70% cửa hàng của hai chuỗi phải tạm đóng hoặc mở hạn chế.

Để có được kết quả này, phía MWG đưa ra 3 lý do chính. Đầu tiên, hệ thống này chủ động chuẩn bị để mở cửa bán hàng trở lại sớm nhất. Chuỗi này nằm trong rất ít cửa hàng điện máy được mở ngay từ ngày 15/10 tại TP.HCM.

Tiếp đến, chuỗi này làm việc với nhà cung cấp từ sớm để đảm bảo điều phối hàng hoá trong bối cảnh thị trường gặp tình trạng khan hàng. Ngoài ra, việc tung các chương trình khuyến mại kích thích mua sắm sau dịch cũng góp phần lôi kéo khách hàng móc hầu bao.

Xu hướng trái ngược thể hiện ở chuỗi Bách hoá Xanh. Dù vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng doanh thu trên từng cửa hàng chưa đạt được như lúc trước dịch.

Cụ thể, doanh số của Bách hoá Xanh tháng 10 đạt gần 2 ngàn tỷ đồng, xấp xỉ 1 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, chưa quay về mức bình quân thời điểm trước dịch.

Việc này được giải thích do hai lý do chính. Thứ nhất, các địa bàn trọng yếu chiếm gần 50% doanh thu của chuỗi bách hoá là TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang mặc dù đã mở cửa nhưng vẫn đang là những “điểm nóng” về dịch bệnh. Do đó, sinh hoạt của người dân chưa trở lại như trước và một bộ phận người lao động đã rời khỏi các tỉnh thành lớn để về quê.

Ngoài ra, chợ truyền thống được phép mở cửa, cùng với sự xuất hiện của nhiều cá nhân/cửa hàng nhỏ lẻ bán thực phẩm tươi sống sau mùa dịch tạo ra nhiều lựa chọn về nơi mua sắm cho người dân.

Hải Đăng