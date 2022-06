Thế Giới Di Động chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức tiền mặt là 8/6, ngày thanh toán là 17/6.

Đầu tư Thế giới Di Động ( HoSE: MWG ) thông báo ngày 8/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu nhận thêm 1.000 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là 17/6. Với hơn 732 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến sẽ bỏ ra 732 tỷ đồng để trả số cổ tức trên.

Ngoài tiền mặt, cổ tức 2021 sẽ gồm 100% bằng cổ phiếu. Thế giới Di Động sẽ phát hành thêm 732 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn điều lệ của công ty lên 14.640 tỷ đồng. Như vậy, tổng mức cổ tức doanh nghiệp này trả cho cổng đông là 110%.

Phương án chia cổ tức năm 2021 được đưa ra dựa trên kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, công ty bán lẻ ghi nhận 108.546 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,3% so với năm trước; lãi sau thuế 3.920 tỷ đồng, tăng 25%. Tại thời điểm cuối năm trước, tập đoàn có 12.674 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 558 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MWG có giá 144.900 đồng/đơn vị khi kết thúc phiên giao dịch ngày 31/5, tăng khoảng 18% so với mức 123.000 đồng/đơn vị vào ngày 16/5 - phiên VN-Index thủng mốc 1.200 điểm. So với đỉnh lịch sử 160.200 đồng/đơn vị vào giữa tháng 4, thị giá mã này đã mất 9,5% giá trị, thấp hơn so mức giảm 40-50% của nhiều cổ phiếu khác.

4 tháng đầu năm, Đầu tư Thế giới Di Động ghi nhận doanh thu 47.908 tỷ đồng, tăng 18% và thực hiện 34% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.819 tỷ đồng, tăng 8% và thực hiện 29% kế hoạch năm.

Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và Topzone ghi nhận doanh thu lũy kế 39.100 tỷ đồng, tăng 21%. Trong đó, Điện Máy Xanh Supermini (ĐMS) đóng góp 3.500 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước; Topzone với 35 điểm bán mang về gần 670 tỷ đồng. Doanh thu online tăng 155% và chiếm 18% tổng doanh số các chuỗi.

Bách Hóa Xanh (BHX) đạt doanh thu 8.200 tỷ đồng, tăng 2%. Tính đến cuối tháng, BHX đã triển khai việc thay đổi layout (cách bố trí – sắp xếp cửa hàng) theo chuẩn mới cho 460 trong tổng số 2.140 cửa hàng. Doanh nghiệp cho biết việc thay đổi làm gián đoạn hoạt động kinh doanh tại mỗi cửa hàng trong khoảng 3-5 ngày, song doanh thu bình quân theo ngày tăng 10% so với trước thay đổi. Chuỗi dự kiến sẽ hoàn tất việc thay layout toàn bộ cửa hàng trong quý III.

Doanh thu online của chuỗi tăng 17% so với cùng kỳ và đóng góp 3% doanh số. Trong thời gian tới, BHX sẽ thử nghiệm hình thức giao hàng nhanh theo yêu cầu dành cho những khách hàng mong muốn nhận hàng trong vòng 60 phút.

An Khang có 250 nhà thuốc tính đến cuối tháng 4. Doanh số lũy kế gấp 3,7 lần cùng kỳ. Doanh thu trung bình mỗi nhà thuốc đã hoạt động ổn định đạt 700-800 triệu/tháng đối với mô hình độc lập và 400-500 triệu/tháng đối với mô hình bên cạnh cửa hàng BHX. An Khang đang hướng đến cột mốc 500 nhà thuốc trong tháng 7.

Trong những mảng kinh doanh thử nghiệm, AVA Kids ghi nhận kết quả ban đầu khá khả quan với doanh thu 1,5-2 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. AVAKids kỳ vọng có 50 cửa hàng vào đầu tháng 6.

