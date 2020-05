“The Lion King”: Cuộc cách mạng của công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính

Chuyện phim The Lion King vẫn theo chân Simba, sư tử nhỏ được định sẵn trở thành vị vua tiếp theo của vùng đất Xứ Vua. Tuy nhiên, âm mưu độc ác của Scar - chú của Simba khiến cha của Simba - Mufasa qua đời còn bản thân cậu phải chạy trốn vào sâu trong rừng. "The Lion King" là hành trình của Simba với sự giúp đỡ của Nala, Zazu, khỉ tiên tri Rafiki, Pumbaa và Timon, giành lại ngai vàng.

Mặc dù phiên bản 2019 giống 90% so với bộ phim gốc năm 1994 nhưng điều đó cũng không làm giảm yếu tố giải trí. Những khoảnh khắc hài hước cũ được thay bằng nhiều câu chuyện cười thú vị mới. Phim có sự tham gia lồng tiếng của những gương mặt nổi tiếng như: Donald Glover, Chiwetel Eijiofor, Beyoncé, James Earle Jones, Billy Eichner, Seth Rogen, John Oliver, Alfre Woodard.

Hai giọng ca đình đám Donald Glover và Beyoncé đảm nhận vai trò lồng tiếng cho cặp đôi Simba - Nala và thể hiện bản nhạc bất hủ Can you feel the love tonight. Ngoài ra, Sir Elton John cũng kết hợp cùng Beyoncé góp thêm một ca khúc mới. Với sự kết hợp giữa các hiệu ứng kỹ thuật hiện đại, nội dung thú vị, những bài hát quen thuộc và vài bất ngờ nhỏ, "The Lion King" chắc chắn sẽ đem tới những giây phút giải trí thú vị cho khán giả.