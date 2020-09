The Terra An Hưng Hà Đông - Dự án vàng phía Tây Nam Hà Nội

The Terra An Hưng Hà Đông được đánh giá là dự án vàng phía Tây Nam Hà Nội. Dự án sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, không gian sống xanh, hàng loạt dịch vụ tiện ích cao cấp đầy tiềm năng.

Nơi đây góp phần tạo nên một diện mạo mới đầy ấn tượng cho trục đường giao thông huyết mạch Tố Hữu - Lê Văn Lương. Mang tới cho cư dân một môi trường sống vô cùng đầy đủ, tiện nghi và hiện đại.

The Terra An Hưng Hà Đông sở hữu vị trí đắc địa

The Terra An Hưng sở hữu vị trí vô cùng đắc địa, dự án nằm tọa lạc ngay tại KĐT An Hưng, mặt đường Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Với vị trí này, The Terra An Hưng xứng tầm được gọi là dự án vàng phía Tây Nam Hà Nội. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới trung tâm thành phố nhờ tiếp cận trạm xe bus BRT và nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch của thủ đô.

Nằm ngay trên trục đường Tố Hữu, dự án nhận được rất nhiều lợi thế. Trước tiên là về giao thông. Trục đường Tố Hữu chính là một trong những trục đường giao thông huyết mạch phía Tây Nam thủ đô. Đây là vị trí giao thoa của các quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và liên kết với trung tâm hành chính khu vực Mỹ Đình.

Hơn nữa, từ vị trí này cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới nhiều vùng lân cận bằng tuyến xe buýt nhanh BRT tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông. Ngoài ra, chỉ mất vài phút cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới Aeon Mall Hà Đông, ga tàu điện La Khê, Thiên Đường Bảo Sơn, bến xe Yên Nghĩa, bệnh viện Quân y 103, …

Tuyệt vời hơn nữa, khi sở hữu cho mình một căn hộ cao cấp trong dự án chung cư The Terra An Hưng. Cư dân còn được thừa hưởng rất nhiều tiện ích khác từ các khu đô thị lớn quanh Hà Nội mang lại như Dự án An lạc Green Symphony Vân Canh, biệt thự Dương Nội Nam Cường, Khu đô thị Park City Hà Nội, ….

The Terra An Hưng ấn tượng với thương hiệu The Terra

Dự án The Terra An Hưng Hà Đông ngay từ những ngày đầu xuất hiện trên thị trường đã gây nên cơn sốt và tạo nên điểm khác biệt cho khu vực này. Và sự khác biệt này xuất phát từ chính thương hiệu The Terra mà ra.

Như đã biết, The Terra chính là dòng sản phẩm độc quyền cho phân khúc cận cao cấp của Văn Phú Invest. Dự án cao cấp này chính là một tổ hợp thương mại hấp dẫn, bao gồm khu shophouse, chung cư, thương mại dịch vụ với quy mô lớn.

Lựa chọn The Terra An Hưng, cư dân có thể tận hưởng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại bậc nhất của thủ đô cùng hàng loạt dịch vụ tiện ích ngoại khu hiện đại. Mang tới một môi trường sống xanh, trong lành bậc nhất phía Tây Nam Thủ Đô.

Thiết kế tinh tế - Hạ tầng hoàn hảo

Dự án KĐT The Terra An Hưng được thiết kế theo quy hoạch mở bao gồm 3 tòa nhà hỗn hợp cao 45 tầng. Dự án có tới 1328 căn hộ, 166 căn shophouse với mặt tiền rộng 6,5m và cao 5-6 tầng. Có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của hầu hết khách hàng, tạo nên một môi trường sống lành mạnh, hoàn hảo và sang trọng.

The Terra An Hưng được thiết kế dựa theo tính ưu việt, tiện nghi và chú trọng tới các điểm nhấn khiến cho thiết kế càng trở nên sang trọng. Đặc biệt là thiết kế phòng ngủ và phòng khách. Hai căn phòng này được tiếp giáp với không gian nắng và gió tự nhiên. Các thành viên có thể nhìn ngắm không gian thoáng đãng bên ngoài, tự do hít thở không khí trong lành. Mang tới những giây phút nghỉ ngơi thật ý nghĩa.

Hệ thống tiện ích nội ngoại khu lý tưởng

Dự án The Terra An Hưng Hà Đông sở hữu đường dạo với những màng cỏ xanh mướt, không gian xanh bao trùm mang tới cho cá nhân và các gia đình rất nhiều hứng khởi. Ngoài chú trọng xây dựng một khoảng xanh lớn bên dưới, dự án còn bố trí những khoảng xanh tươi mới tại một số tầng của khu chung cư. Mang tới cho cư dân nơi đây không gian sống trong lành, góp phần nâng cao sức khỏe.

Sở hữu căn hộ trong khu chung cư The Terra An Hưng, cư dân còn có thêm nhiều cơ hội được giao lưu và gặp gỡ nhiều người qua những tuổi tổ chức sự kiện, họp mặt dưới khuôn viên của dự án.

Ngoài ra, khách hàng còn được tận hưởng rất nhiều những tiện ích như khu luyện tập thể thao, phòng tập gym hiện đại…

Đáng chú ý nhất đó chính là chủ đầu tư cam kết sẽ trao tay cho khách hàng sổ đỏ ngay sau khi ký kết và thanh toán hợp đồng. Thật tuyệt vời phải không nào. Sở hữu hàng loạt các tiện ích từ giao thông, vị trí địa lý cho đến các tiện ích nội ngoại khu. Dự án The Terra An Hưng Hà Đông xứng đáng trở thành dự án vàng mà nhiều người mong ước có được. Nếu quy khách đang quan tâm tới những sản phẩm BĐS của dự án Thanh Hà Mường Thanh hoặc có nhu cầu mua – bán Biệt thự Dương Nội - Hà Đông nhưng chưa lựa chọn được các sản phẩm bất động sản phù hợp thì hãy liên hệ ngay với AELAND theo số hotline 0986.333.494 để được nhân viên bán hàng tư vấn trực tiếp.

Phương Dung