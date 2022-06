Thêm 25 công ty Trung Quốc vào danh sách đen của Mỹ

Mỹ vừa công bố danh sách cấm vận thương mại mới, bao gồm 25 công ty của Trung Quốc. Trong số này, có một số hãng công nghệ được cho là liên quan đến cuộc chiến Nga – Ukraine.

(Ảnh: Handout)

Ngày 28/6, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ thông báo bổ sung 36 pháp nhân vào danh sách cấm vận thương mại Entity List. Beijing Highlander Digital Technology xác nhận có tên trong danh sách Entity List của Washington. Đầu tháng này, Bộ Thương mại cáo buộc công ty mua hàng hóa xuất xứ Mỹ để sử dụng cho mục đích quân sự, do đó trở thành một nguy cơ an ninh quốc gia.

Highlander chủ yếu tham gia nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị liên lạc, định hướng điện tử, hệ thống tự động hóa cho ngành công nghiệp hàng hải, cũng như hệ thống giám sát điện tử hàng hải. Chi nhánh tại Hong Kong, Laurel Technologies, là một trong các nhà cung ứng thiết bị và dịch vụ khảo sát thủy văn, lập bản đồ đại dương hàng đầu Trung Quốc.

Dù không có bằng chứng cho thấy Highlander kinh doanh tại Nga hay Ukraine, ngày 24/2 – chỉ vài giờ sau khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine, trên diễn đàn nhà đầu tư trực tuyến Cninfo, công ty cho biết hệ thống theo dõi của họ có thể giúp Nga giám sát “xâm nhập bằng tàu ngầm, người nhái và tàu chiến" dọc theo bờ biển Ukraine.

Các cảng ở Biển Đen của Ukraine, bao gồm cả Odessa, vẫn thuộc quyền kiểm soát của Kyiv. Tuy nhiên, Nga tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa cảng khiến Ukraine, một trong những nhà cung cấp lúa mì hàng đầu thế giới, không thể giao ngũ cốc, dẫn đến hơn 20 triệu tấn bị mắc kẹt trong các hầm chứa kể từ khi xung đột nổ ra.

Các lệnh cấm vận mới nhất của Mỹ với doanh nghiệp Trung Quốc có thể gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington.

Ngoài Highlander và chi nhánh, 5 pháp nhân Trung Quốc cũng bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Nga, bao gồm Connect Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic và World Jetta (HK) Logistics. Sinno Electronics chuyên cung ứng và phân phối hệ thống viễn thông, quốc phòng. Hơn 99% sản phẩm của hãng xuất khẩu sang Nga từ năm 2013, theo nền tảng theo dõi kinh doanh Abrams World Trade Wiki.

Những đối tượng có tên trong Entity List sẽ bị hạn chế tiếp cận công nghệ và hàng hóa Mỹ. Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Alan Estevez – người đứng đầu BIS, lệnh cấm vận mới “gửi thông điệp mạnh mẽ đến các cá nhân và pháp nhân” đang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine.

Du Lam (Theo SCMP)