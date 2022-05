Thêm 80 công ty Trung Quốc có nguy cơ bị hủy niêm yết tại Mỹ

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) vừa bổ sung hơn 80 công ty, trong đó có JD.com, vào danh sách pháp nhân có nguy cơ bị hủy niêm yết tại nước này.

Căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang khi SEC cảnh báo hơn 80 công ty Trung Quốc có thể bị hủy niêm yết tại Mỹ. Hành động của SEC dựa trên Đạo luật Trách nhiệm giải trình của các công ty nước ngoài (HFCAA), nhằm mục tiêu loại bỏ các doanh nghiệp ngoại khỏi sàn chứng khoán Mỹ nếu không tuân thủ tiêu chuẩn kiểm toán Mỹ trong 3 năm liên tiếp.

Nhà chức trách Mỹ yêu cầu truy cập hoàn toàn vào hồ sơ kiểm toán của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ, vốn đang được lưu trữ tại Trung Quốc. Trung Quốc bác bỏ yêu cầu vì lý do an ninh quốc gia, song giới chức hai nước đang thảo luận về một thỏa thuận kiểm toán mà Bắc Kinh hi vọng có thể ký kết năm nay.

JD.com cho biết họ bị SEC đưa vào danh sách nói trên và đang tích cực tìm kiếm giải pháp khả thi. Sàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc khẳng định tiếp tục tuân thủ các quy định và luật pháp tại Mỹ và Trung Quốc, mong muốn duy trì niêm yết tại cả sàn Nasdaq và Hong Kong.

Các tên tuổi lớn khác của Trung Quốc có mặt trong danh sách bao gồm JinkoSolar Holding, Hóa dầu Trung Quốc, Bilibili, NetEase.

Theo nguồn tin của Reuters, nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu một số doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ như Alibaba, Baidu, JD.com chuẩn bị công khai kiểm toán.

Du Lam (Theo Reuters)