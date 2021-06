Thêm một hãng truyền thông Úc ký thỏa thuận 'béo bở' với Facebook, Google

Nhà xuất bản và đài truyền hình Nine Entertainment của Australia cho biết, đã ký hợp đồng cung ứng nội dung nhiều năm với Google và Facebook.

Với sự tham gia của Nine, như vậy, tất cả các công ty truyền thông lớn của Australia đều đã ký thỏa thuận với các gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Chỉ mới cách đây không lâu, Google và Facebook còn kịch liệt phản đối dự luật buộc họ phải đàm phán về mức phí bản quyền với các nhà xuất bản nội dung.

Nine, chủ sở hữu tờ Australian Financial Review và Sydney Morning Herald, kênh truyền hình Nine, cho biết sẽ cung cấp các bài báo, clip cho nền tảng News Showcase của Google và một nền tảng khác của Facebook trong vòng 5 năm. CEO Nine Mike Sneesby chia sẻ, các thỏa thuận này sẽ ủng hộ báo chí chất lượng và giúp công ty theo đuổi tăng trưởng.

Tập đoàn Seven West Media và News Corp, hai đối thủ của Nine, đã ký hợp tác tương tự với Facebook và Google trong các tháng gần đây. Nine không tiết lộ chi tiết tài chính của giao dịch. Dù vậy, công ty cho biết, nó sẽ giúp tăng lợi nhuận trước thuế của bộ phận xuất bản thêm tối đa 40 triệu AUD trong một năm (từ tháng 6/2021 tới tháng 6/2022). Lợi nhuận trước thuế của bộ phận này trong 6 tháng cuối năm 2020 là 68,1 triệu AUD.

Kể từ cuộc tranh chấp căng thẳng với chính quyền Australia dẫn tới việc Facebook “phong tỏa” tất cả tin tức trên nền tảng tại nước này, Facebook và Google đã đồng ý trả tiền nội dung cho hàng chục tờ báo lớn nhỏ trong nước. Tháng trước, Giám đốc Đài truyền hình Australia cho biết, họ nằm trong số các công ty truyền thông ký ý định thư với Google và Facebook, song chưa chốt các điều khoản cuối cùng.

Du Lam (Theo Reuters)