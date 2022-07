Thêm một sàn giao dịch tiền số cấm nhà đầu tư rút tiền

Zipmex, sàn giao dịch tiền mã hóa trụ sở tại Singapore, thông báo sẽ tạm dừng hoạt động rút tiền của nhà đầu tư do biến động thị trường.

(Ảnh: CoinTelegraph)

Trên Twitter, Zipmex cho biết quyết định đưa ra do sự kết hợp của nhiều yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát của công ty, như điều kiện thị trường biến động, khó khăn tài chính của các đối tác quan trọng. Vì vậy, để duy trì tính toàn vẹn của nền tảng, Zipmex tạm dừng rút tiền cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Thị trường tiền số đang trải qua hàng loạt sự cố hỗn loạn và gánh chịu nhiều áp lực khi các doanh nghiệp vật lộn đối phó với sự sụt giảm của giá Bitcoin và các đồng tiền khác. Vài tuần gần đây, các công ty khác cũng đóng băng việc rút tiền của khách hàng bao gồm CoinFLEX, Vauld, Babel Finance.

Lý do của các hãng này đều là điều kiện thị trường cực đoan và khó khăn của đối tác. Chẳng hạn, từ ngày 12/6, Vauld ghi nhận số tiền khách hàng rút ra lên tới 198 triệu USD do nhà đầu tư hoảng sợ trước sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD và quỹ đầu tư tiền mã hóa Three Arrow Capital. Babel Finance phải thuê luật sư để tái cơ cấu công ty.

Zipmex từng đàm phán để bán mình cho CoinBase song không thành công. The Block đưa tin CoinBase lựa chọn đầu tư chiến lược vào Zipmex song trang tin CoinDesk lại phủ nhận điều này.

Thành lập năm 2018, Zipmex là nền tảng cung cấp các dịch vụ giao dịch và đầu tư tiền số tại Thái Lan, Indonesia, Singapore và Australia. Năm 2021, họ huy động được 41 triệu USD từ các nhà đầu tư như Bank of Ayudhya – một trong các ngân hàng lớn nhất Thái Lan.

Du Lam (Theo The Block, CoinDesk)