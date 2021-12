Thị trường chuyển phát nhanh 2021: trong cái khó, ló cái khôn

Từ lúc nhiều tỉnh thành lớn phải giãn cách xã hội do dịch bệnh cho đến “bình thường mới”, người ta đã thấy rõ vai trò của lĩnh vực bưu chính, chuyển phát nhanh đối với sự vận hành, phát triển của đời sống kinh tế - xã hội.

Khẳng định vai trò trong khó khăn

Trong năm 2021, quý 2 và quý 3 được xem là thời gian đỉnh dịch hoành hành tại Việt Nam, hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát. Theo Dự thảo Báo cáo đánh giá công tác quản lý nhà nước quý 3 và nhiệm vụ quý 4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, số doanh nghiệp bưu chính lũy kế đến tháng 9/2021 là 650 doanh nghiệp, tăng 67 doanh nghiệp so với cuối năm 2020. Tuy nhiên, doanh thu bưu chính ước tính quý 3 chỉ đạt 5.000 tỷ (giảm 50% so với quý 2/2021), lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt khoảng 25.000 tỷ (giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái).

Doanh thu quý 3 giảm đến 50% so với quý 2 là do ảnh hưởng của dịch vào thời điểm “căng như dây đàn” hồi tháng 7 - 8. Khi đó, các doanh nghiệp bưu chính gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động đặc biệt là tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ.

Bên cạnh đó việc tuyển dụng mới để bù số thiếu hụt không khả thi do không được cấp mã QR để hoạt động. Lực lượng lao động bị cắt giảm theo yêu cầu của chính quyền địa phương khiến các doanh nghiệp bưu chính thiếu nguồn lực để khai thác, hoạt động. Mặt khác, chi phí xét nghiệm PCR cho bưu tá/shipper khi đi giao nhận, chuyển phát hàng đã phát sinh chi phí lớn và tạo gánh nặng cho các doanh nghiệp bưu chính.

Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, các doanh nghiệp chuyển phát đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình với nền kinh tế, đặc biệt là tình hình an sinh xã hội. Khi mọi hoạt động khác gần như phải đứng yên - trừ công tác chống dịch - thì bưu chính, chuyển phát là “mạch máu” giúp nền kinh tế vẫn “sống”, tình hình an sinh xã hội vẫn ổn định. Chính vì vậy, dù doanh thu suy giảm mạnh, số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực vẫn tiếp tục tăng.

Trong cái khó, ló cái khôn

Tình trạng “bình thường mới” hiện nay và trong năm 2022 đòi hỏi các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát phải liên tục thay đổi, thích nghi nhằm tăng sức cạnh tranh và chinh phục thị trường. Ngay từ đầu năm 2021, nhiều doanh nghiệp đã tích cực gia tăng đầu tư, ứng dụng công nghệ số và tạo dấu ấn khác biệt. Trong đó, công ty chuyển phát nhanh quốc tế J&T Express được đánh giá là doanh nghiệp mới nổi và mang tới nhiều cơ hội cho người dùng, không ngừng gặt hái được nhiều dấu ấn tại thị trường Việt Nam với sự hợp tác cùng nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực thương mại điện tử. Không chỉ trong nước, J&T Express còn phủ sóng đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho phép khách hàng có thể chuyển phát hàng hóa đi khắp thế giới.

Tại Việt Nam, J&T Express đã có hơn 1.000 bưu cục trên khắp 63 tỉnh, thành, tăng gấp đôi so với năm đầu hoạt động (2018). Doanh nghiệp này hiện đang có 36 trung tâm khai thác đang hoạt động với đội ngũ hùng hậu hơn 250.000 nhân viên và năng động và kinh nghiệm. J&T Express cũng đang xây dựng trung tâm trung chuyển thứ 37, dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2022. Đây là trung tâm trung chuyển hiện đại nhất tại Việt Nam với diện tích lên đến 60.000 m2, ứng dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống phân loại thông minh DWS, quy trình xử lý tự động theo quy chuẩn Smart Logistics và hệ thống băng chuyền ma trận tự động, khả năng xử lý lên tới hơn 2 triệu kiện mỗi ngày…

Bên cạnh việc đầu tư phát triển hệ thống, J&T Express còn liên tục tổ chức nhiều chương trình ưu đãi vừa kích cầu khách hàng sử dụng dịch vụ vừa chia sẻ khó khăn với họ. Một trong những chương trình nổi bật của J&T trong năm 2021 là “Red Tuesday" - chuỗi chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho mọi đối tượng khách hàng, diễn ra vào ngày thứ 3 trong tuần. “Red Tuesday" đem đến cho khách hàng cơ hội nhận được ưu đãi càng hấp dẫn khi gửi hàng như: hoàn tiền, chiết khấu, quà tặng...

An Nhiên