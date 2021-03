Thơ Nguyễn và những YouTuber càng thị phi càng nổi tiếng

Không phải lần đầu tiên khi Thơ Nguyễn cùng nhiều YouTuber khác vẫn sống khỏe nhờ scandal dù họ đều từng bị phản ứng dữ dội.

YouTube từ lâu đã trở thành mảnh đất màu mỡ giúp một số người làm nội dung giàu lên nhanh chóng đi kèm sự nổi tiếng khắp cả nước. Nhưng mặt trái của nó đang khiến các YouTuber đi chệch hướng, ngày càng sa chân vào việc làm content xấu độc, vô bổ, góp phần định hướng suy nghĩ lệch lạc cho người trẻ dù dư luận đã nhiều lần lên án, tẩy chay dữ dội. Đáng buồn thay, hiện tượng này đang ‘lây lan’ nhanh bởi những YouTuber với hàng triệu subscribe sau:

NTN Vlogs

Nguyễn Thành Nam (SN 1994) có thể xem là “ông tổ” của những trò nghịch dại (pranks), những video thử thách gây lãng phí, ô nhiễm môi trường. Kể từ lần đầu được mời lên cơ quan công an làm việc năm 2016 vì đóng giả khủng bố quăng bom nơi công cộng, Nguyễn Thành Nam vẫn liên tục làm ra những clip gây tranh cãi dữ dội, mà đỉnh điểm là clip làm nhà bằng 5.000 ống hút nhựa và thả 100 con dao nhọn từ trên cao xuống đất năm 2019.

NTN trong một thử thách mới đua xe với trẻ em.

Sau nhiều chỉ trích, đầu năm 2020, Nguyễn Thành Nam tuyên bố sẽ nghỉ ra video mới trên kênh NTN Vlogs. Nhưng cũng chỉ được vài tháng, NTN lại tiếp tục trở lại với những thử thách lãng phí, vô bổ như thử thách phá 300 ổ khóa, thử thách đổ 1 tấn muối vào bể bơi, thử thách phá hủy mọi thứ bằng tia lửa từ máy cắt… Hiện tại, kênh NTN Vlogs có 9,54 triệu subs với 2,1 tỷ view.

Thơ Nguyễn

Bắt đầu làm YouTube hướng đến đối tượng trẻ em từ năm 2016, cái tên Thơ Nguyễn chỉ nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng sau khi một đoạn clip cắt ra từ video tắm trong bồn thạch khổng lồ của cô gái này được chia sẻ tràn lan trên mạng. Trong clip đó, Thơ Nguyễn có biểu cảm và tiếng rên rỉ khá nhạy cảm với chiếc áo thấm nước bó sát khiến người xem ‘đỏ mặt’.

Sau đó, Thơ Nguyễn tiếp tục làm các clip phản giáo dục như thử đốt nước ngọt có gas, thử bỏ đá khô vào chai nước kín… trước khi phải xóa bỏ các video này vì bị chỉ trích dữ dội.

Thơ Nguyễn gây tranh cãi với clip đăng lên TikTok gần đây.

Đến tháng 2 năm nay, hai clip ngắn được đăng lên TikTok của Thơ Nguyễn đã gây ra phản ứng bức xúc cho các bậc phụ huynh. Sự việc khiến Thơ Nguyễn phải lên tiếng kêu gọi mọi người ngừng tẩy chay bởi cô sẽ tự nghỉ làm nội dung. Tuy nhiên, chỉ có kênh TikTok của cô nàng này là ẩn toàn bộ video. Trong khi đó, kênh YouTube của Thơ Nguyễn hiện vẫn duy trì được lượt xem khủng 6,2 tỷ view với 8,74 triệu subs.

PHD Troll

Cũng làm những thử thách vô bổ không kém phần NTN là PHD Troll (Phương Hữu Dưỡng, SN 1994). Kênh PHD Troll đã có tới 6,41 triệu subs và 3,4 tỷ view với không ít những clip phản cảm, lãng phí như đổ 200 quả trứng vào đầu người lạ, đổ 20 lít tương ớt vào đầu người khác… Dù từng được báo chí phản ánh, PHD Troll vẫn tiếp tục làm các thử thách nhảm nhí nhằm mục đích câu view như thử thách gọi quỷ đêm khuya, ăn sống cua hoàng đế...

Ẩm Thực Tam Mao

Ẩm Thực Tam Mao là kênh chung của hai anh em Mao Đại ca (Lê Mạnh Cường, SN 1991) và Mao Đệ đệ (Nguyễn Văn Dũng, SN 2000). Bắt đầu làm video từ khoảng năm 2015, anh em Tam Mao gây chú ý nhờ nội dung dân dã, gần gũi cùng ngoại hình đặc biệt của Mao Đệ.

Anh em Tam Mao trong clip thử thách nín thở.

Tuy nhiên, khi kênh ngày càng phát triển, Ẩm Thực Tam Mao lại có nhiều video gây tranh cãi mà đỉnh điểm là video làm thịt chim lạ bị Hạt Kiểm lâm Ba Vì (Hà Nội) xử phạt 1,5 triệu đồng hồi năm 2019. Sau đó, anh em Tam Mao tiếp tục làm clip nấu cháo gà nguyên lông gây phẫn nộ và gần đây là clip ngược đãi động vật để làm trò câu view cho kênh.

Hiện tại, anh em Tam Mao đang sở hữu ba kênh với lượng xem khủng là Ẩm Thực Tam Mao (3,58 triệu subs, 1,2 tỷ view), Tam Mao TV (1,83 triệu subs, 155 triệu view) và Tam Mao Kids TV (614.000 subs, 162 triệu view).

Hưng Vlog

Tháng 10/2020, con trai bà Tân Vlog liên tục trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng với hai lần bị Sở TT&TT Bắc Giang xử phạt vì các clip nấu gà nguyên lông và trộm tiền heo đất của em gái.

Trước đấy, Nguyễn Văn Hưng được biết đến là người đứng sau tạo dựng kịch bản cho các clip siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog. Sau một thời gian khi trào lưu siêu to khổng lồ đi xuống, Hưng Vlog mới chuyển hướng sang làm các thử thách troll người thân và bị xử phạt như đã biết. Hiện tại kênh Hưng Vlog có 3,01 triệu subs và hơn 602 triệu view với nội dung chủ yếu xoay quanh làm các món ăn siêu to khổng lồ bị người xem đánh giá là lãng phí, không đem lại nhiều giá trị về mặt ẩm thực.

