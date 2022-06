Thời thế thay đổi, Alibaba, Tencent bị đối thủ đến sau qua mặt

Sự thay đổi trong thị phần lĩnh vực thương mại điện tử được thể hiện thông qua một loạt biến động giá cổ phiếu từ giữa tháng Ba.

Alibaba từng là “con cưng’’ của giới đầu tư Trung Quốc. Giờ đây, thế thời thay đổi, đà tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại điện tử giảm tốc, trong khi những “người chơi mới” dần “ăn đứt” thị phần gã khổng lồ Alibaba.

Điều này được thể hiện thông qua sự biến động giá cổ phiếu của một loạt các công ty công nghệ từ giữa tháng Ba. Trong đó, cổ phiếu Pinduoduo tăng hơn gấp đôi, cổ phiếu Meituan tăng 80% và cổ phiếu JD tăng hơn 50% trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc). Cổ phiếu Kuaishou cũng leo dốc gần 47%.

Ngược lại, đà tăng trưởng của 2 gã khổng lồ công nghệ là Alibaba và Tencent chỉ ghi nhận ở mức lần lượt 42% và 25%.

“Các lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong lĩnh vực này vẫn là JD, Meituan, Pinduoduo và Kuaishou,” nhà phân tích Robin Zhu của Bernstein cho biết trong một báo cáo tuần này. “Sự quan tâm đến Alibaba vẫn có, nhưng chủ yếu là từ các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, phản hồi về Tencent rất tiêu cực”.

Đại diện Bernstein dự báo ​​xu hướng đầu tư sắp tới sẽ nhằm vào các cổ phiếu thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ giao đồ ăn nhanh và dịch vụ địa phương thay vì thiên về game, truyền thông hay giải trí.

Biến động giá cổ phiếu Alibaba

Trong thị trường mua sắm trực tuyến, Alibaba có rất nhiều đối thủ, chẳng hạn như các nền tảng video ngắn và phát trực tiếp Kuaishou, Douyin hay phiên bản tiếng Trung của TikTok thuộc sở hữu ByteDance.

So sánh 5 nền tảng thương mại điện tử lớn nhất cả nước, thị phần Alibaba đã giảm 6% trong quý đầu tiên, theo phân tích của Bernstein. Trong khi đó, JD, Pinduoduo, Douyin và Kuaishou đều ghi nhận báo cáo kinh doanh tích cực. Douyin tăng trưởng mạnh nhất với 38%.

Được biết Kuaishou nổi lên như một hiện tượng sau khi quyết định cắt liên kết với các trang web mua sắm trực tuyến hồi tháng 3. Theo Ashley Dudarenok, người sáng lập công ty tư vấn tiếp thị Trung Quốc ChoZan, quyết định cắt đứt các liên kết bên ngoài với Taobao hay JD đã cho thấy sự thay đổi của thời thế. “Taobao không còn là chiến trường chính duy nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử nữa”.

Tháng trước, Douyin của ByteDance công bố hoạt động thương mại điện tử tăng gần gấp 3, song không nêu cụ thể mốc thời gian. Douyin dừng liên kết với các nền tảng thương mại điện tử từ năm 2020.

Trong khi Douyin lấn át Kuaishou về số lượng người dùng, Kuaishou lại có lợi thế về hoạt động niêm yết công khai. Ngay cả khi công ty này bị JPMorgan liệt kê vào danh sách top 28 cổ phiếu không nên đầu tư, giới chuyên gia vẫn kỳ vọng vào đà tăng trưởng của Kuaishou sau khi người đứng đầu của mạng xã hội nổi tiếng này cam kết cải thiện tỷ suất lợi nhuận và cơ sở người dùng.

Gã khổng lồ Tencent của Trung Quốc

Cuối tuần qua, trong lễ hội mua sắm 18/6, JD.com ghi nhận ​​tổng khối lượng giao dịch tăng 10,3% lên 379,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 56,61 tỷ USD). Đây được coi là mức tăng trưởng kỷ lục, song với tốc độ chưa ấn tượng, theo Reuters.

Theo CNBC, chính sách phong tỏa nghiêm ngặt tại Trung Quốc đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất hàng may mặc, trong khi nhu cầu của người tiêu dùng lại duy trì ở mức thấp. Doanh số các sản phẩm cao cấp tốt hơn so với các sản phẩm đại chúng.

Đối với Alibaba, tập đoàn thường tổ chức lễ hội mua sắm lớn vào mỗi tháng 11 hàng năm, đà tăng trưởng trong giá trị hàng hóa chỉ nhỉnh hơn một chút so với năm ngoái. Số liệu cụ thể hiện chưa được tiết lộ.

“Tăng trưởng bán lẻ trực tuyến có thể sẽ chậm hơn trong năm nay. Tỷ lệ thâm nhập thị trường cũng vậy, yếu hơn mức trung bình 2,6 điểm phần trăm trong giai đoạn 2015-2021”, Fitch dự báo.

“Điều này là do các nền tảng đang phình to, cả kênh trực tuyến lẫn ngoại tuyến, trong khi niềm tin người tiêu dùng lại yếu đi do lo ngại về một nền kinh tế giảm tốc, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng”, Fitch cho biết, đồng thời dự báo thực phẩm và hàng gia dụng trực tuyến sẽ được quan tâm hơn so với hàng may mặc.

Thời thế thay đổi, Alibaba, Tencent đều bị đối thủ đến sau qua mặt

Trong tháng 5, doanh số bán lẻ hàng hóa trực tuyến tăng hơn 14% so với hồi năm 2021, trong khi doanh số bán lẻ nhìn chung giảm 6,7%. Chính vì vậy, Fitch dự báo ​​doanh số bán lẻ của Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng ở mức thấp một chữ số trong cả năm 2022, so với 12,5% vào năm 2021.

Theo Bernstein, trong quý đầu tiên, các công ty có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho quảng cáo để tiếp cận người tiêu dùng. Họ ước tính mức tăng trưởng quảng cáo thương mại điện tử Kuaishou đạt 65,8% so với cùng quý năm ngoái. Pinduoduo, JD và Meituan cũng có mức tăng trưởng hai chữ số.

Trong khi đó, đối với ByteDance - nền tảng quảng cáo lớn tại Trung Quốc, Bernstein ước tính quảng cáo trong nước chỉ tăng 15% trong 3 tháng đầu năm, dù doanh số bán hàng trực tuyến có thể tăng gần gấp 3 lần.

(Theo Nhịp Sống Kinh Tế)