Thu phí điện tử không dừng đồng bộ trên toàn quốc từ ngày 1/8

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư lắp đặt xong các làn thu phí còn lại trước ngày 31/7 để triển khai thu phí điện tử trên toàn quốc từ ngày 1/8.

Ngày 27/6, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp ngày 24/6 về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thu phí theo hình thức điện tử không dừng để thay thế cho hình thức thu phí thủ công là văn minh, hiện đại, giảm chi phí xã hội, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động thu phí. Việc triển khai thu phí theo hình thức điện tử không dừng là yêu cầu bắt buộc đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp tục nỗ lực triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng, nhất là thực hiện tốt việc thí điểm triển khai chỉ thu phí điện tử không dừng đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Tuy nhiên, để thực hiện thành công chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hơn nữa để triển khai hệ thống theo đúng kế hoạch.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu, từ tháng 8, triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc (Ảnh minh họa: Internet)

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thành lắp đặt các làn thu phí còn lại trước ngày 31/7/2022 để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1/8/2022, trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tập trung thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các làn thu phí còn lại, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH thu phí tự động VETC hoàn thành toàn bộ công việc lắp đặt, vận hành thiết bị thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí trước ngày 31/7/2022 như đã cam kết.

Với VETC và công ty cổ phần giao thông số Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ dán thẻ, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho một số nhóm đối tương như cán bộ công chức, người lao động, lực lượng vũ trang… theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 155 ngày 22/2.

Xử lý triệt để các lỗi kỹ thuật nhằm kết nối liên thông toàn hệ thống thu phí trong cả nước, không để xảy ra tình trạng xe đủ điều kiện bị từ chối thanh toán tại làn thu phí điện tử không dừng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền nhằm tạo sự tham gia tích cực của chủ phương tiện và người dân trong việc sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Trước ngày 15/7, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giám sát việc vận hành hệ thống thu phí không dừng; điều tiết giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng gây rối mất an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực thu phí.

Bộ Giao thông vận tải được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo về công tác dán thẻ đối với phương tiện giao thông, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp ngày 24/6, trên toàn quốc cần triển khai tổng số 157 trạm với 915 làn thu phí. Trong đó, có 16 trạm với 98 làn được cho phép không triển khai hoặc lùi thời gian do một số nguyên nhân như: Thời gian thu phí còn lại ngắn, điều kiện triển khai thu phí không hiệu quả, người dân phản đối do vị trí đặt trạm chưa hợp lý... Như vậy, còn lại 141 trạm/817 làn cần phải lắp hệ thống thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc.

Đến thời điểm ngày 24/6, đã thu phí không dừng tại 113/141 trạm (đạt 80,14%), với tổng cộng 603/817 làn (đạt 73,8%). Tổng cộng số làn còn phải lắp đặt hệ thống thu phí không dừng là 214/817 làn (26,2%) tại 48 trạm. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải cần lắp đặt tại 38 làn, các địa phương cần lắp đặt 36 làn và VEC cần phải lắp đặt thiết bị tại 140 làn.

Vân Anh