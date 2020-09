Tiềm năng ứng dụng công nghệ gốc OH bọc trong nước giúp ức chế virus corona

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến khó lường, việc đảm bảo và nâng cao chất lượng không khí tại nơi sinh hoạt đang được coi trọng hơn bao giờ hết.

Ngoài việc áp dụng những quy tắc cho một cuộc sống “bình thường mới”, làm sao để thực sự cảm thấy an toàn trước những mối đe dọa vô hình này?

Công nghệ gốc hydroxyl (OH) bọc trong nước – hé mở giải pháp hiệu quả

Mới đây, tập đoàn Panasonic đã đưa ra Thông cáo báo chí vào ngày 31/7/2020 công bố xác minh hiệu quả của các gốc hydroxyl (OH) bọc trong nước (phân tử nước tích điện có kích thước nano) trên virus corona mới (SARS-CoV-2). Với đặc tính tự nhiên là phản ứng cao, được tìm thấy trong tầng đối lưu, thường được gọi là “chất tẩy rửa” của tự nhiên, các gốc OH có khả năng ức chế hoạt động của các chất gây ô nhiễm, mùi và thậm chí là cả virus. Đây được xem như một khám phá củng cố thêm niềm hi vọng thành công trong cuộc chiến chống lại virus đang hoành hành toàn cầu.

Xác minh này được thực hiện thông qua hợp tác của tập đoàn Panasonic với Đại học Osaka Prefecture, Nhật Bản. Sau khi tiến hành trong không gian thử nghiệm dung tích 45 lít có chứa vi rút corona mới (SARS-CoV-2) tiếp xúc và không tiếp xúc với gốc hydroxyl (OH) bọc trong nước, kết quả thu về cho thấy: 99% hoạt động của vi rút corona mới (SARS-CoV-2) bị ức chế thành công trong vòng 3 giờ. Cần lưu ý rằng mục đích của thử nghiệm xác minh trên là tạo ra dữ liệu nghiên cứu bước đầu về tác động của các gốc hydroxyl có trong nước đối với vi rút corona mới trong điều kiện phòng thí nghiệm, chứ chưa thể đánh giá hiệu quả trong điều kiện trong không gian sống thông thường.

Trên thực tế, công nghệ này đã được Panasonic dày công nghiên cứu trong hơn 20 năm qua (từ năm 1997) và xác minh tính hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ức chế vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, nấm, vi rút) và các chất gây dị ứng, phá vỡ các thành phần có trong bụi mịn PM2.5 gây ảnh hưởng đến cơ thể con người.

Giải mã Nanoe™X cùng lợi ích từ gốc OH

NanoeTM X được Panasonic phát triển dựa trên chính những thành quả của nghiên cứu công nghệ “gốc hydroxyl bọc trong nước” nêu trên. Trong môi trường không khí, các gốc OH có tuổi thọ ngắn và khó để tạo ra một lượng lớn các gốc OH trong khi vừa phải kiểm soát lượng ozone được tạo ra. Panasonic đã sử dụng công nghệ nguyên tử hóa tích điện, thu thập độ ẩm không nhìn thấy trong không khí và sử dụng điện áp cao vào điện cực để có thể hiện thực hóa việc đó.

Các gốc OH khi được bọc trong nước có tuổi thọ dài hơn so với trong không khí, do đó mà khả năng bám vào các virus cũng được tăng cường, lấy đi hydro (H), phá vỡ cấu trúc protein và vô hiệu hóa virus.

Panasonic đã tích hợp công nghệ nanoeTMX trong sản phẩm điều hòa không khí với các cải tiến liên tục được tạo ra. Giờ đây, bộ phát nanoeTMX có thể sản sinh 4.800 tỷ gốc OH/giây, cao hơn 10 lần so với công nghệ nanoeTM thông thường.

Tiềm năng phát triển công nghệ trong tương lai

Với những lợi ích nêu trên, rất có thể công nghệ gốc hydroxyl (OH) bọc trong nước sẽ là một trong những giải pháp hữu ích giúp đối phó với virus corona mới (SARS-CoV-2). Các cơ sở kinh doanh như nhà hàng, bệnh viện, công sở, phòng tập gym, trường học v.v. hay các hộ gia đình sẽ tận dụng được những lợi ích mà công nghệ gốc hydroxyl (OH) bọc trong nước mang lại nhờ khả năng lọc sạch không khí.

Những bước tiến quan trọng như trên là bàn đạp để Panasonic tiếp tục theo đuổi tiềm năng của công nghệ này để giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí như vi sinh vật gây bệnh mới, nhằm mang tới cuộc sống khỏe mạnh, an toàn và tiện nghi cho người dân trên khắp thế giới.

Anh Thư