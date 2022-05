Nghiên cứu phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu về xuất nhập cảnh theo thời gian thực

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, xây dựng phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến xuất nhập cảnh theo thời gian thực để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý xuất nhập cảnh.

Ngày 10/5, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tại cuộc họp ngày 28/4 về triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo thông báo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Công an Bộ Công an tiếp tục phát triển hệ sinh thái số trên nền tảng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, hoàn thiện ứng dụng VNeID theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 86 ngày 28/3.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến xuất nhập cảnh theo thời gian thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống hộ chiếu điện tử kết nối với CSDL quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin, CSDL có liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, không để lộ lọt thông tin cá nhân. Thời gian Bộ Công an cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ này là trong tháng 6.

Việc nghiên cứu, xây dựng phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến xuất nhập cảnh theo thời gian thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý xuất nhập cảnh (Ảnh minh họa: Internet)

Bộ Công an cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ LĐTB&XH nghiên cứu, triển khai phần mềm quản lý công dân thuộc diện được hỗ trợ chính sách của nhà nước trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư.

Bộ LĐTB&XH có trách nhiệm chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ trong giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ triển khai kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, ưu tiên triển khai các dịch vụ công thiết yếu được giao tại Quyết định 422 ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ LĐTB&XH khẩn trương phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin, thực hiện kết nối đồng bộ dữ liệu về an sinh xã hội (Trẻ em, Bảo trợ xã hội, Việc làm, Người có công) với CSDL quốc gia về dân cư, hoàn thành trước ngày 2/9.

Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử cho người lao động, các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo, quán triệt các trường học đẩy mạnh việc thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt của phụ huynh, học sinh, sinh viên.

Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ khẩn trương tổ chức làm việc với các doanh nghiệp viễn thông di động để chỉ đạo, thúc đẩy kết nối thông tin thuê bao (trừ thông tin mật) với CSDL quốc gia về dân cư, giải quyết tình trạng sử dụng SIM rác theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 50 ngày 8/4/2022, xác định lộ trình hoàn thành trong năm 2022, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị này phối hợp với Bộ Công an kết nối với CSDL quốc gia về dân cư để xác minh, xác thực thông tin nhận biết khách hàng trong thanh toán, mở tài khoản của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để thúc đẩy người dân, doanh nghiệp thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

Cùng với đó, chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu có chính sách hỗ trợ người lao động, các đối tượng hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận chi trả không dùng tiền mặt.

Vân Anh