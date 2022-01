Công nghệ tuần qua: Lô card đồ họa bị đánh cắp 'bay' sang Việt Nam

Tuần qua bên cạnh những sự kiện mở đầu năm mới, giới công nghệ Việt Nam cũng chú ý đến chuyện một lô card đồ họa bị đánh cắp ở Mỹ bất ngờ xuất hiện trên thị trường.

Lập kho câu chuyện chuyển đổi số 63 tỉnh thành

Chiều ngày 13/1, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị trực tuyến chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm chuyển đổi số, được kết nối tới 63 Sở TT&TT trong cả nước. Theo thông tin từ hội nghị, lãnh đạo Bộ TT&TT đã giao Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì xây dựng Cổng thông tin T63 - Câu chuyện số của 63 tỉnh, thành phố tại địa chỉ T63.mic.gov.vn.

Tại Cổng thông tin này, hiện các tỉnh, thành phố đã có thể tự đưa câu chuyện của địa phương mình lên theo các chủ đề về Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, Covid-19, công nghệ số, với yêu cầu bài viết không quá 1.000 từ và clip không quá 12 phút. Đây cũng sẽ là kho câu chuyện gốc để các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương khai thác, góp phần lan tỏa, chia sẻ rộng rãi.

Lần đầu tổ chức thi Học sinh với An toàn thông tin

Ngày 13/1, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam VNISA phối hợp Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT), và Cục trẻ em (Bộ LĐTB&XH) giới thiệu về cuộc thi Học sinh với An toàn thông tin năm 2022.

“Đây là năm đầu tiên cuộc thi được Hiệp hội chủ trì tổ chức và sẽ được duy trì, trở thành một phần trong chuỗi hoạt động Ngày an toàn thông tin Việt Nam hàng năm”, ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VINASA cho biết thêm.

Các thí sinh sẽ dự thi trực tuyến qua website thihsattt.vn. Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 tài khoản để dự thi; thí sinh chỉ được thi 1 lần và có thể tham gia thi vào bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian thi, dự kiến kéo dài từ 3/3 đến 24/3/2022.

Lô card đồ họa bị đánh cắp "bay" sang Việt Nam

Hồi cuối năm ngoái, một chiếc xe tải chứa đầy mẫu card đồ họa GeForce RTX 30 mới nhất của EVGA đã bị đánh cắp tại Mỹ. Khoảng một tuần trở lại đây, xuất hiện một số bài đăng tải trên mạng xã hội của người dùng Việt Nam cho biết, họ vô tình mua phải những chiếc card đồ họa bị đánh cắp đó.

Trước những nghi vấn của người dùng về nguồn gốc lô hàng, phía đơn vị phân phối tại TP.HCM khẳng định, họ không biết đây là lô hàng bị đánh cắp mà chỉ nhập lại bởi một bên thứ ba. Sau khi phát hiện vụ việc, họ đã liên hệ với nguồn hàng và cùng phối hợp thu hồi số card đồ họa đã bán, trả lại tiền cho người mua cũng như thanh toán chi phí phát sinh nếu có.

Kênh FBNC dừng phát sóng

Theo tin từ Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), 2 kênh truyền hình tại Việt Nam sẽ dừng phát sóng từ tháng 1/2022, trong đó gồm kênh chương trình về thông tin tài chính, ngân hàng FBNC của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (Đài HTV). Theo thông báo của Đài HTV, từ 1/1/2022, kênh truyền hình FBNC dừng phát sóng do Giấy phép hết hạn.

Một kênh truyền hình khác cũng dừng phát sóng vào đầu năm nay là BTV10-NCM, kênh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.

Miễn phí trước bạ cho xe điện

Ngày 15/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ, trong đó có quy định cho ô tô điện. Nghị định có hiệu lực từ 1/3/2022.

Theo quy định mới với ô tô điện, trong vòng 3 năm kể từ ngày 1/3/2022, lệ phí trước bạ lần đầu là 0%. Trong vòng 2 năm tiếp theo, lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Anh Hào