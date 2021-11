Tin công nghệ tuần qua: Mobile Money được cấp phép, xe điện VinFast trình làng tại Mỹ

Giới công nghệ Việt tuần qua đón nhận nhiều thông tin tích cực khi Mobile Money đã bắt đầu được cấp phép thí điểm, VinFast ra mắt ô tô điện mẫu mới trên đất Mỹ, hay GoCar đi vào hoạt động.

Mobile Money được cấp phép

Ngân hàng Nhà nước vừa cấp phép cho VNPT và MobiFone cung cấp thí điểm dịch vụ Mobile Money trong 2 năm. Mobile Money được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển tài chính toàn diện đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những khu vực mà hệ thống tài chính, ngân hàng chưa phủ sóng, người dân chưa hoặc không có khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng.

Đại diện VNPT cho hay, VNPT sẽ bắt đầu ngay việc hướng dẫn khách hàng đăng ký sử dụng Mobile Money. Các thuê bao VinaPhone chỉ cần đăng ký dịch vụ là có thể nạp, rút tiền, thanh toán tiêu dùng nhỏ lẻ, thanh toán trực tuyến, và chuyển tiền bằng tài khoản Mobile Money. Trong khi đó, MobiFone lên kế hoạch sẽ đưa Mobile Money ra thị trường trong 1 - 2 tháng tới sau khi thử nghiệm kỹ thuật để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Để đảm bảo an toàn, chỉ những thuê bao di động định danh mới được mở tài khoản dịch vụ này.

Xe điện VinFast trình làng trên đất Mỹ

Tuần qua, VinFast đã ra mắt 2 mẫu ô tô điện VF e35 và VF e36 tại Los Angeles Auto Show 2021, một trong số những triển lãm ô tô lớn nhất thế giới. Gian hàng của thương hiệu xe điện Việt Nam mang thông điệp “Tương lai của di chuyển”, thể hiện khát vọng thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu, dù chỉ mới gia nhập thị trường ô tô chưa lâu.

VF e35 và VF e36 sẽ được trang bị hàng loạt các công nghệ thông minh như hệ thống an ninh thông minh, hệ thống giám sát giao thông và người lái do VinAI phát triển; xe được triển khai kiểm thử tính năng tự hành trên đường thật (ADAS Testing) bằng công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do Vantix phát triển.

GoCar ra mắt

Ngày 18/11, Gojek chính thức giới thiệu dịch vụ GoCar đến thị trường Việt Nam. Hiện hãng mới cung cấp GoCar Protect, dịch vụ tích hợp các tính năng an toàn sức khỏe do ra mắt đúng thời điểm dịch bệnh, tại thị trường TP.HCM.

Gojek cho biết dự kiến sẽ sớm mở rộng dịch vụ GoCar tại Hà Nội, và triển khai thêm nhiều dòng dịch vụ khác bên cạnh GoCar Protect khi tình hình dịch Covid-19 giảm nhẹ.

Sàn Techmart sẵn sàng hoạt động

Theo thông tin giới thiệu trong tuần qua, sàn giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị Techmart Vietnam sẽ chính thức hoạt động từ ngày 25/11, với địa chỉ trực tiếp tại 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm (Hà Nội), và trực tuyến tại techmartvietnam.vn. Đây là nơi trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó trong 3 ngày từ 25 đến 27/11, sàn giao dịch công nghệ không chỉ trưng bày, trình diễn trực tiếp các sản phẩm, hàng hóa KH&CN mà còn giới thiệu cơ sở dữ liệu của hàng trăm công nghệ chào bán trên trang techmartvietnam.vn.

Tổ chức giải thưởng tiếp thị số

Để nâng cao năng lực trong hoạt động tiếp thị số và ứng dụng giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng một mạng lưới chuyên gia hàng đầu và các giải pháp tiếp thị tối ưu cho doanh nghiệp, Chi hội Tiếp thị và Công nghệ số (DTM) thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử mới đây công bố sẽ phối hợp cùng các đối tác tổ chức giải thưởng “Best Solutions Award 2021" (BSA 2021).

Kết quả BSA 2021 dự kiến được công bố, trao giải vào ngày 12/1/2022. Trong khuôn khổ BSA 2021, sẽ còn diễn ra Ngày hội BSA Expo - nơi các công ty đăng ký tham gia BSA có cơ hội quảng bá sản phẩm, gặp gỡ khách hàng tiềm năng.

