Tính năng “Find My” của AirPods khiến các nhà bán lẻ và các công ty tân trang “đau đầu”

Nỗ lực của Apple nhằm tích hợp AirPods vào mạng lưới Find My hóa ra lại gây tác dụng ngược đối với các nhà bán lẻ, lẫn các công ty chuyên tân trang thiết bị cũ.

Theo một bản tin gần đây từ trang Insider, một công ty tân trang là đối tác với Walmart và các nhà bán lẻ khác đã buộc phải "chất kho hơn 30.000 AirPods bị ảnh hưởng chỉ trong vài tuần qua" bởi vấn đề này.

Nguyên nhân, theo bản tin, xuất phát từ những rào cản trong ứng dụng Find My, và có thể liên quan đến quá trình tích hợp AirPods sâu hơn vào mạng lưới Find My mà Apple đang thực hiện. Về cơ bản, khi một khách hàng có ý định hoàn trả hoặc đổi một cặp AirPods, họ đã không (quên, hoặc không biết cách) ngắt liên kết tai nghe với Apple ID của chính mình.

Điều đó có nghĩa là khi một công ty tân trang tiến hành kiểm tra AirPods, hoặc thậm chí là khi chủ nhân mới của những cặp AirPods đó nhận được hàng, họ sẽ thấy thông báo "AirPods Mismatch" từ ứng dụng Find My, với nội dung như sau: "The earbuds of your AirPods are linked to a different Apple ID, possibly because one of the earbuds is mixed up with someone else's AirPods. Learn how to solve this issue by going to the article online", tạm dịch là "AirPods của bạn được liên kết với một Apple ID khác, có khả năng là bởi một trong hai tai nghe đã bị trộn lẫn với AirPods của người khác".

Thông báo từ ứng dụng Find My này còn kèm theo liên kết đến một tài liệu hỗ trợ khách hàng của Apple, trong đó đưa ra những khuyến cáo mơ hồ về việc "tìm lại AirPod của bạn" hoặc "thay thế AirPod đã bị mất của bạn"

goTRG, công ty tân trang nói trên, chuyên xử lý những sản phẩm hoàn trả từ Walmart và các nhà bán lẻ khác, cho biết vấn đề này ảnh hưởng đến "khoảng 8 trong số 10 AirPods được chuyển đến 6 cơ sở của công ty". Một công ty khác chuyên bán AirPods tân trang trên các website như Amazon là R2Cell thì buộc phải ngừng bán hoàn toàn AirPods tân trang sau khi gặp phải vấn đề nhức đầu này vào tháng 12 năm ngoái - theo CEO Sunny Mohammad. Ông còn cho biết, AirPods vốn đã khó tái chế bởi chúng có quá nhiều thành phần nhỏ xíu và dễ hư hỏng!

Được biết, các công ty tân trang đã liên hệ với Apple nhưng chưa nhận được phản hồi. Vấn đề có thể được giải quyết bằng cách nhờ chủ nhân ban đầu của AirPods tự ngắt kết nối sản phẩm khỏi Apple ID của họ trước khi bán chúng. Bên cạnh đó, nếu AirPods chưa được khôi phục cài đặt xuất xưởng (factory reset), người mua sẽ thấy một thông báo nhảy lên với nội dung "owner of this item will be able to see its location" (chủ nhân của món đồ này sẽ có thể thấy vị trí của nó) từ ứng dụng Find My.

