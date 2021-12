Tổng cục Thuế chọn MIFI là đơn vị kết nối dữ liệu trực tiếp

Góp mặt trong danh sách 20 đơn vị được kết nối trực tiếp (nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử) với Tổng cục Thuế, MIFI sẽ có vai trò lớn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp “phủ sóng” hóa đơn điện tử.

Đa lợi ích khi kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế

Việc áp dụng hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp từ lâu đã được Bộ Tài chính đẩy mạnh và triển khai thông qua các Nghị định và Thông tư được ban hành. Tuy nhiên, việc số hóa vẫn chưa thật sự triệt để khi các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thực hiện “mỗi nhà mỗi kiểu” và Bộ Tài chính gặp khó khăn trong quá trình quản lý.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trên, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC. Theo đó, Tổng cục Thuế chọn ra các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử lớn và uy tín để kết nối trực tiếp, giúp Tổng cục Thuế quản lý chặt chẽ và số hóa triệt để.

Đại diện MIFI tại Hội nghị công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử

Vượt qua những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nhân sự, tài chính, kỹ thuật và gần 800 các nhà cung cấp hóa đơn điện tử trên cả nước, MIFI vinh dự được nằm trong danh sách 20 đơn vị nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp với Tổng cục Thuế.

Với việc kết nối trực tiếp này, doanh nghiệp sẽ giảm bớt các thủ tục rườm rà như thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,…Doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử chuẩn theo Thông tư mới nhất và uy tín nhất do Tổng cục Thuế lựa chọn.

Hóa đơn điện tử an toàn MIFI – Phát triển không ngừng vì giá trị của khách hàng

Chỉ mới ra mắt chưa đầy 2 năm trên thị trường, với nỗ lực ngày càng hoàn thiện để đem đến những sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, MIFI đã đạt được những thành tích lớn mà các đơn vị ra mắt trước đó chưa đạt được như phần mềm hóa đơn điện tử duy nhất có trên Microsoft App đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn quốc tế, TOP 15 tổ chức trung gian đáp ứng theo Quyết định 635/QĐ-TCT, thuộc danh sách 30 tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định của Thông tư số 78/2021/TT-BTC do Tổng cục Thuế công bố, và mới đây chính thức trở thành đơn vị để kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế.

Hóa đơn điện tử MIFI là đơn vị được kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế

Với kim chỉ nam lấy khách hàng làm gốc để phục vụ, hóa đơn điện tử an toàn MIFI luôn chú trọng tính an toàn và bảo mật dữ liệu của khách hàng. MIFI cam kết an toàn chuẩn quốc tế nhờ lưu trữ dữ liệu tại Microsoft Azure và cũng là đơn vị tiên phong tại Việt Nam cam kết gói bảo hiểm dữ liệu lên đến 100 triệu đồng. Đồng thời, hệ thống lưu trữ còn được đảm bảo bởi Mắt Bão – doanh nghiệp có 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin.

Hơn thế nữa, MIFI đã thực hiện loạt chương trình hỗ trợ chuyển đổi số tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ bắt đầu tại Tỉnh Bến Tre, hàng ngàn doanh nghiệp chuyển sang hóa đơn điện tử an toàn dễ dàng với chương trình MIFI bắt tay cùng VPBank,… Lắng nghe và thấu hiểu khách hàng, không ngừng phát triển phần mềm, tăng trải nghiệm khách hàng là cách mà MIFI thực hiện để đạt sự thành công như ngày hôm nay.

Chuyển đổi dễ dàng – An toàn, uy tín cùng MIFI ngay: https://mifi.vn/

MIFI là gì? MIFI là phần mềm hóa đơn điện tử đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn an toàn quốc tế nhờ lưu trữ tại Microsoft Azure với hơn 200 data center trên toàn cầu, cũng là đơn vị tiên phong tại Việt Nam đưa ra gói bảo hiểm cam kết đền bù lên đến 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, MIFI được Tổng cục thuế lựa chọn là 1 trong 20 đơn vị kết nối trực tiếp. Được đảm bảo hệ thống lưu trữ hàng đầu bởi Mắt Bão Corp, MIFI hiện đang là giải pháp hóa đơn điện tử hàng đầu cho doanh nghiệp.

Phương Dung