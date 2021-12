TP.HCM lên kế hoạch cụ thể để tuyên truyền về đô thị thông minh

TP.HCM đang đặt kế hoạch tuyên truyền về nội dung và lợi ích của đô thị thông minh, từ việc xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố, đến Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về công tác tuyên truyền chương trình triển khai Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh đến năm 2025. Theo Cổng thông tin điện tử hochiminhcity.gov.vn, TP.HCM sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng đô thị thông minh.

Ví dụ, đối với chính quyền, đô thị thông minh đáp ứng nhu cầu dự báo phát triển chính xác hơn, kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu nhằm gia tăng hiệu quả điều hành trên các mặt và lĩnh vực hoạt động; người dân được hỗ trợ ra quyết định một cách hiệu quả hơn, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về công tác tuyên truyền chương trình triển khai Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh đến năm 2025.

Mặt khác TP.HCM cũng đặt kế hoạch tuyên truyền về nội dung và lợi ích đem lại từ việc xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố, Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố, Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội, Trung tâm An toàn thông tin thành phố.

Kho dữ liệu dùng chung sẽ giúp hoàn thiện, đồng bộ dữ liệu từ các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố với mục tiêu tổng hợp thông tin đa chiều để điều phối hợp lý, dự báo và hoạch định chiến lược. Trung tâm điều hành đô thị thông minh tập trung khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu hàng ngày của thành phố, giúp lãnh đạo các cấp điều hành một cách tổng thể, kịp thời, chuẩn xác.

Ngoài ra, TP.HCM tuyên truyền tập trung vào 9 lĩnh vực được ưu tiên phát triển bao gồm: cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; giao thông; chống ngập; môi trường; y tế, dịch vụ sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm; an ninh trật tự an toàn xã hội; chỉnh trang đô thị.

H.A.H