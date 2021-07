TP.HCM tiếp tục xử lý tài khoản mạng xã hội đưa tin sai về Covid-19

Nhằm bảo đảm thông tin không gây hoang mang dư luận, TP.HCM sẽ tiếp tục xử lý các tài khoản mạng xã hội đưa tin sai sự thật.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, cho hay, trong vòng 2 tháng vừa qua, Sở đã trực tiếp xử lý 4 trường hợp vi phạm về việc đưa tin giả, tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.

Các trường hợp vi phạm gồm 1 cá nhân và 3 tổ chức đã bị phạt tổng số tiền 67,5 triệu đồng.

Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM. (Ảnh: Huyền Mai/TTBC TP.HCM)

Theo đánh giá của Sở TT&TT, các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu vào 3 nội dung: đặt tiêu đề, tít tựa khiến người đọc hiểu sai nội dung thông tin; cung cấp, chia sẻ thông tin gây hoang mang cho người dân; thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Sở cũng phối hợp với Công an TP.HCM phát hiện xử lý, giám định tài liệu, chuyển Công an quận Bình Thạnh để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Từ Lương khẳng định, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục kiến nghị, xử lý các tài khoản xã hội có hành vi đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Mới đây nhất, hôm 27/7, Sở TT&TT đã mời chủ tài khoản Facebook “Hằng Nguyễn” lên làm việc. Bà Hằng có bài viết trên trang cá nhân so sánh về cách chống dịch giữa các địa phương. Nhiều người bày tỏ thái độ bất bình về cách so sánh và từ ngữ mang tính phân biệt vùng miền trong bài của bà Hằng. Theo Sở TT&TT, bài viết có nội dung ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội, gây hoang mang trong nhân dân.

Hải Đăng