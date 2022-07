Trải nghiệm tủ lạnh cao cấp Panasonic NR-YW590YHHV Prime+Editon

NR-YW590YHHV sở hữu thiết kế tối giản, ngăn đông mềm, tính năng cấp đông nhanh độc đáo và công nghệ nanoeTM X giúp giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn.

Thiết kế tối giản

Panasonic vừa ra mắt dòng tủ lạnh cao cấp Prime+ Edition với thiết kế hiện đại và tích hợp nhiều công nghệ, tính năng độc đáo. Mẫu tủ lạnh 4 cánh có mã NR-YW590YHHV, chúng tôi trải nghiệm là model cao cấp nhất trong dòng Prime+ Edition.

Mặt trước NR-YW590YHHV sử dụng chất liệu kính titan mờ, hạn chế bám vân tay. Tay nắm cửa được thiết kế dạng ẩn, tạo ra thiết kế liền mạch hiện đại.

Trên tay nắm, mép viền được chế tạo tỉ mỉ, các viền kim loại màu vàng hồng tăng độ sang trọng.

Phần góc cạnh được thiết kế vuông vắn, tinh tế. Hai bên hông tủ là bề mặt nhám đen được sơn tĩnh điện, hạn chế tối đa vân tay và dễ vệ sinh.

NR-YW590YHHV có thể tích 540L - sức chứa thoải mái cho các gia đình đông người. Với thiết kế độc quyền, Panasonic đưa máy nén từ vị trí truyền thống đáy tủ lên nóc tủ nên tối ưu hóa không gian sử dụng bên trong, tận dụng tối đa những góc chết ở những dòng tủ truyền thống để tăng thêm diện tích trữ đồ.

Lần đầu tiên, Panasonic thiết kế dòng tủ lạnh với chiều cao tiêu chuẩn 1m89, chiều ngang 75cm nhỏ gọn. Phong cách tối giản và gam màu trung tính giúp mẫu tủ lạnh dễ “set up” và phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Panasonic trang bị hệ thống bảng điều khiển cảm ứng. Ưu điểm của bảng điều khiển điện tử này là người dùng có thể điều chỉnh riêng chế độ cho từng khoang theo ý thích, hoặc chọn nhanh các chế độ: Làm lạnh nhanh, làm đá tự động, khóa trẻ em… chỉ với 1 cái chạm tay.

Công nghệ nanoeTM X

Ngăn mát của NR-YW590YHHV có thể tích 293L, được thiết kế rất thực dụng với các ngăn chứa đồ được tối ưu và tiện lợi cho việc sắp xếp thực phẩm hay đồ uống. Các khoang để đồ riêng biệt tiện dụng, khay kính trượt có thể điều chỉnh linh hoạt. Hai bên cánh tủ cũng được chia ngăn để dễ dàng sắp xếp các đồ khô.

Thử nghiệm bộ lọc mùi mang đến nhiều ấn tượng. Chúng tôi đặt thử một số loại thức ăn và hoa quả có mùi mạnh (chuối, dứa) vào tủ nhưng không để trong hộp kín. Mùi thực phẩm gần như hết hẳn sau vài tiếng sau khi lấy khỏi tủ.

Thử nghiệm của Panasonic và một số tổ chức nghiên cứu cho thấy nanoeTM X là công nghệ độc quyền có thể vô hiệu hóa tối đa vi khuẩn, giảm dư lượng thuốc trừ sâu, và khử mùi mạnh mẽ.

Hai công nghệ cấp đông độc đáo

Cấp đông nhanh thường được sử dụng trong môi trường chế biến công nghiệp, khách sạn, nhà hàng… nhưng đã được Panasonic tích hợp công nghệ cấp đông siêu tốc Prime Freeze cho dòng tủ lạnh Prime+. Tính năng này giúp cấp đông siêu tốc nhanh gấp 5 lần so với thông thường giúp trữ đông thực phẩm ngay để giữ hương vị tươi ngon và hạn chế vi khuẩn xâm nhập, lưu trữ trong khoảng thời gian lên đến 14 ngày.

Người dùng có thể lựa chọn 3 mức cấp đông từ 1 – 3 tùy theo từng loại thực phẩm như làm nguội thực phẩm còn ấm, nóng Cool Down; làm lạnh món tráng miệng và đẩy nhanh gia vị tẩm ướp nhờ chế độ Quick Cooling; làm lạnh siêu tốc các món vừa chế biến và cấp đông siêu tốc thực phẩm tươi sống với chế độ cấp đông nhanh Rapid Freezing. Đây là một trong những tính năng chúng tôi khá yêu thích khi trải nghiệm.

Cấp đông mềm Prime Fresh cũng là một trong những điểm độc đáo của tủ lạnh Panasonic Prime+. Ở dòng tủ mới, ngăn đông mềm có dung tích lớn, lên tới 61L, được bố trí ở vị trí riêng biệt, chính giữa ngăn lạnh và ngăn đông rất tiện lợi.

Ngăn đông mềm được mặc định ở nhiệt độ chuẩn -3 độ C, giúp giữ tươi thực phẩm lên đến 7 ngày và hoàn toàn có thể nấu ngay mà không cần rã đông. Người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ của ngăn đông mềm từ 4 độ C đến -5 độ C ngay trên bảng điều khiển cảm ứng. Thực phẩm trữ ở ngăn này không bị đóng băng, giữ lại các dinh dưỡng trong thực phẩm và tiết kiệm thời gian rã đông trước khi nấu.

Thử nghiệm lưu trữ thực phẩm tươi sống trong ngăn đông mềm ở từng chế độ nhiệt độ cho thấy kết quả thu được khả quan. Thực phẩm giữ nguyên màu sắc, độ ẩm và mùi vị, dễ dàng thái/cắt. Ở nhiệt độ 0 độ C, thực phẩm đông cứng nhẹ nhưng vẫn có thể nấu ngay sau khi lấy ra khỏi tủ mà không cần rã đông. Đây sẽ là một tính năng được nhiều bà nội trợ yêu thích.

Ngăn đông mềm Prime Fresh có thể tháo lắp dễ dàng để vệ sinh tiện lợi, tránh lẫn mùi và nhiễm khuẩn chéo, khi chỉ sử dụng ngăn này sẽ không làm ảnh hưởng đến các ngăn khác nên rất tiết kiệm điện năng. Ngăn đông mềm Prime Fresh còn thuận tiện khi nấu không cần dùng có thể chuyển thành ngăn lạnh/ngăn trữ rau.

Trong khi đó, ở ngăn đông đá cũng được hãng gia dụng Nhật chia thành các ngăn kín riêng biệt để đảm bảo vệ sinh. Nhiệt độ ngăn đông có thể điều chỉnh từ âm 15 đến âm 23 độ, đảm bảo thực phẩm được trữ đông sâu và an toàn.

Các tính năng khác

Ngăn rau củ Fresh Safe có thể tích khá lớn, đủ cho một gia đình 5 – 6 người. Nhờ bộ lọc kiểm soát độ ẩm tới 90% nên lưu trữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn.

Thử nghiệm với ngăn rau củ Fresh Safe cho thấy có thể giữ tươi gần như nguyên vẹn các loại củ, hoa quả trong thời gian 10 ngày – 2 tuần. Trong khi đó, với các loại rau ăn lá, khi lưu giữ 1 tuần vẫn tươi xanh. Theo hãng công bố, điều này có được là nhờ bộ lọc kiểm soát độ ẩm cung cấp khả năng kiểm soát độ ẩm tối ưu trong ngăn rau chuyên biệt, là môi trường lý tưởng để bảo quản trái cây và rau củ tươi xanh lâu hơn.

Một điểm nữa không thể bỏ qua ở mẫu tủ lạnh này là tính năng làm đá tự động. Hộp chứa nước làm đá dung tích 5L với chất liệu kháng khuẩn, không chứa BPA và bộ lọc Carbon khử mùi. Người dùng không cần đổ nước trực tiếp vào khay làm đá nhiều lần như cũ mà đổ nước vào bình chứa nước, chọn chức năng làm đá tự động từ bảng điều khiển. Thử nghiệm cho thấy, 1 lần làm đá tự động chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ. Đá viên sẽ tự động rơi xuống khay chứa đá ở ngăn đông. Đây là tính năng đáng tiền ở dòng tủ lạnh cao cấp của Panasonic.

Panasonic hoạt động khá yên tĩnh. Đo độ ồn bằng thiết bị chuyên dụng cho thấy, ở bề mặt cũng như bên trong ngăn tủ gần như tĩnh lặng so với môi trường bên ngoài. Trong khi đó, ở hai bên và phía sau tủ, nơi chứa dàn lạnh và động cơ độ ồn đo được cũng dao động ở mức 45-47dB.

Công nghệ máy nén biến tần Inverter của Panasonic giúp tăng khả năng tiết kiệm điện và giảm tiếng ồn. Ngoài ra, nhờ tích hợp Econavi, các cảm biến thông minh, tủ lạnh mới của Panasonic giúp nhận biết sự thay đổi trong thói quen và tự động điều chỉnh để tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.

Thuộc phân khúc cao cấp, model 4 cửa chất liệu kính titan mờ NR-YW590YHHV có giá bán lẻ 67,99 triệu đồng với nhiều tính năng, công nghệ hiện đại. Panasonic hiện đang có 5 model khác với mức giá từ 34,49 – 65,99 triệu đồng.

Phạm Trang