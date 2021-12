Trao 4 giải Vàng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021

Vỏ Sò, bộ thiết bị Mesh Wi-Fi 5/6 Access Point và hệ thống quản lý ONE Mesh, công cụ tìm kiếm Cốc Cốc, nền tảng tạo đề thi, bài tập online Azota là 4 giải pháp giành giải Vàng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2021.

Lễ công bố và trao giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 vừa được Bộ TT&TT tổ chức vào chiều ngày 11/12, trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ III – năm 2021 chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phục hồi và phát triển kinh tế”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao giải Vàng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" 2021 cho 4 doanh nghiệp (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Năm 2021 là năm thứ 2 giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” được tổ chức với mục đích tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam và có giá trị thực tế lớn được ghi nhận trong phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số. Giải thưởng cũng nhằm hỗ trợ quảng bá cho các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tới đông đảo doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Tại sự kiện chiều ngày 11/12, danh sách 48 sản phẩm lọt vào Top 10 các hạng mục: Nền tảng số xuất sắc, sản phẩm số xuất sắc, giải pháp số xuất sắc, thu hẹp khoảng cách số, sản phẩm số tiềm năng của giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021 đã được chính thức công bố.

Đặc biệt, ở 4 hạng mục nền tảng số xuất sắc, sản phẩm số xuất sắc, giải pháp số xuất sắc và thu hẹp khoảng cách số, 12 sản phẩm, giải pháp của các doanh nghiệp Việt Nam đã được trao giải Vàng, Bạc và Đồng của giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm nay.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao giải Bạc cho đại diện các doanh nghiệp.(Ảnh: Lê Anh Dũng)

Trong phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số nhận định: Quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và người dân thời gian vừa qua đã vào cuộc rất tích cực. Quá trình này cũng đã tạo ra được nhiều sản phẩm công nghệ phục vụ chuyển đổi số.

Theo Thủ tướng, các sản phẩm rất thiết thực với cuộc sống, phù hợp với tình hình và yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển của đất nước. Cùng với đó, cũng làm lợi cho người dân, vừa góp phần vào sự phát triển chung của đất nước vừa mang lại ấm no, hạnh phúc hơn nữa cho người dân. Qua đó, góp phần quan trọng làm cho đất nước ngày càng hùng cường và thịnh vượng.

Theo quy chế giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2021, các sản phẩm được tôn vinh phải thỏa mãn 2 nhóm tiêu chí chính, đó là thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và có giá trị thực tế. Trong nhóm tiêu chí “Giá trị thực tế”, cơ cấu điểm liên quan đến doanh thu, số lượng người dùng chiếm khoảng 70% số điểm.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trao giải Đồng cho các doanh nghiệp (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Các sản phẩm đạt giải đã được Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực công nghệ số, các nhà khoa học, đại diện các quỹ đầu tư và các nhà báo ICT do nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng làm Chủ tịch Hội đồng, lựa chọn kỹ lưỡng từ 250 hồ sơ đăng ký trực tuyến dự thi ở tất cả các hạng mục giải thưởng.

Các sản phẩm tham gia giải thưởng năm nay khá đa dạng, phục vụ cho nhiều lĩnh vực: Chuyển đổi số, tài chính, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh… Nhiều sản phẩm đã giải quyết các bài toán cộng đồng xã hội, đặc biệt là y tế, giáo dục, phòng chống đại dịch.

Các công nghệ mới, công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 như AI, Big Data, IoT… đã được ứng dụng trong nhiều sản phẩm tham dự cuộc thi. Nhiều sản phẩm đã có thời gian được khẳng định trên thị trường, ngày càng hoàn thiện và có giá trị thực tiễn cao được ghi nhận, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

12 sản phẩm đạt giải Vàng, Bạc, Đồng giải thưởng công nghệ số Make in Viet Nam



Trong đó, ở hạng mục nền tảng số xuất sắc, nền tảng thương mại điện tử Vỏ Sò của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel đã giành giải Vàng; nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS của Công ty cổ phần MISA đạt giải Bạc; và Bản đồ số Map4D Platform của Công ty TNHH IOTLink được trao giải Đồng.



Với hạng mục sản phẩm số xuất sắc, 3 giải Vàng, Bạc, Đồng lần lượt thuộc về VNPT với bộ thiết bị Mesh Wifi 5/6 Access Point và hệ thống quản lý ONE Mesh; Công ty cổ phần RYNAN Technologies Vietnam với hệ thống giám sát sâu rầy thông minh; và tập đoàn Viettel với hệ thống điều hành dữ liệu – DOC.



Ở hạng mục giải pháp số xuất sắc, công cụ tìm kiếm Cốc Cốc của Công ty TNHH Cốc Cốc giành giải Vàng. Hai giải Bạc và Đồng được trao cho Trung tâm điều hành thông minh VNPT IOC của tập đoàn VNPT và vCloudcam – Nền tảng và ứng dụng điện toán đám mây cho Camera của Công ty cổ phần Dịch vụ - Dữ liệu CNTT VI NA.



Còn với hạng mục thu hẹp khoảng cách số, sản phẩm Azota - Nền tảng tạo đề thi, bài tập online của Công ty TNHH Công nghệ giáo dục AZOTA đã xuất sắc đoạt giải Vàng. Giải Bạc được trao cho giải pháp “Chuyển đổi số nâng cao năng lực quản lý hiến máu tình nguyện và đảm bảo an toàn truyền máu cho TP.HCM– giotmauvang.org.vn” của Công ty TNHH tư vấn PAT và Công ty cổ phần Công nghệ Intelin. Phần mềm Sổ thu chi MISA đã mang giải Đồng về cho Công ty cổ phần MISA.

Vân Anh