Triển khai bản đồ chung sống an toàn với Covid cho các phương tiện vận tải hành khách

Bản đồ chung sống an toàn với Covid (Antoancovid.vn) đang được Hệ sinh thái Việt số hóa, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương triển khai cho các bến tàu xe, phương tiện vận tải hành khách và các khu công nghiệp, chợ...

Áp dụng bản đồ an toàn Covid-19 cho các bến xe, xe buýt, taxi

Khẩn trương thực hiện “Bản đồ chung sống an toàn với dịch Covid-19” đối với các phương tiện giao thông công cộng là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 hồi cuối năm 2020.

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, trước mắt phải xây dựng các tiêu chí đánh giá an toàn về Covid-19 đối với các phương tiện vận chuyển như tàu hỏa, tàu thủy, xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe taxi... và các nhà ga, bến tàu, bến xe, cảng... để cập nhật thông tin lên ứng dụng “An toàn Covid-19” và website antoancovid.vn.

Triển khai chỉ đạo trên, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn hỏa tốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thực hiện bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 đối với các phương tiện vận tải hành khách.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị yêu cầu các đơn vị kinh doanh khai thác nhà ga, bến tàu, bến xe, cảng... và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bố trí nhân sự tải ứng dụng “An toàn Covid-19” trên thiết bị di động Android hoặc iOS.

Đối tượng áp dụng gồm có: Các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe từ loại 1 đến loại 3; các đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định, xe buýt và taxi (lĩnh vực đường bộ); Các doanh nghiệp vận tải đường sắt và các ga có hoạt động đón tiễn hành khách/bãi xếp dỡ hàng hóa có đông người lao động (lĩnh vực đường sắt); Các cảng biển/bến tàu và các tàu vận chuyển khách từ bờ ra đảo (lĩnh vực hàng hải); Các phương tiện chuyên chở từ 13 hành khách trở lên và các bến tàu tại các thành phố lớn, các trung tâm du lịch (lĩnh vực đường thủy nội địa).

Thông tin về đánh giá mức độ an toàn với dịch Covid-19 của các địa điểm công cộng được công khai trên bản đồ theo thời gian thực, cho phép người dân có thể chủ động giám sát, theo dõi.

Các đơn vị sau khi được cấp tài khoản cần đăng nhập ứng dụng và thực hiện đánh giá trung thực các tiêu chí phòng chống dịch theo bảng Checklist đối với các địa điểm cố định (nhà ga, bến tàu, bến xe, cảng... và Checklist đối với các phương tiện. Đồng thời, cập nhật thông tin hàng tuần (mỗi tuần 2 lần) theo hướng dẫn tại ứng dụng “An toàn Covid-19”.

Sau khi người thực hiện nhập thông tin, ứng dụng sẽ tự động phân tích, tính toán và đưa ra đánh giá theo theo màu sắc: Xanh – An toàn, Vàng – Có rủi ro và Đỏ - Không an toàn để đánh giá địa điểm/doanh nghiệp đang ở mức độ nào. Kết quả đánh giá sẽ được hiển thị công khai trên bản đồ an toàn với Covid-19 tại địa chỉ https://antoancovid.vn/ban-do.

Công văn của Bộ Giao thông vận tải cũng nêu rõ, các tổ chức, cá nhân và người dân đều có thể xem bản đồ, giám sát và theo dõi kết quả đánh giá nêu trên. Sau khi tham gia giao thông tại địa điểm (nhà ga, bến tàu, bến xe, cảng...) và trên phương tiện giao thông của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, người dân cũng có thể góp ý trực tiếp hoặc phản ánh ngay trên phần mềm ứng dụng.

Dự án quan trọng của Đề án Hệ tri thức Việt số hóa

Dự án “Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19” là một trong những dự án quan trọng của Đề án Hệ tri thức Việt số hóa (Bộ KH&CN), đã được Ban điều hành Đề án chính thức khởi động từ ngày 1/10/2020.

Được xây dựng để đảm bảo chung sống an toàn với dịch Covid-19 tại các địa điểm công cộng trên toàn quốc, “Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19” cung cấp thông tin công khai được cập nhật liên tục hàng ngày từ các địa điểm công cộng này.

Mức độ an toàn tại từng cơ sở, khu vực (quận huyện, tỉnh, thành phố) được phân biệt bằng màu sắc để cung cấp hình ảnh khách quan, nhanh chóng, sinh động tới từng người dân, cán bộ, lãnh đạo theo dõi trên bản đồ. Bên cạnh đó, với thông tin cung cấp trên bản đồ chung sống an toàn với Covid-19, các lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo đơn vị kiểm soát, chỉ đạo việc thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên phạm vi từng khu vực, từng cơ sở của mình.

Bộ đánh giá đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 được xây dựng công phu tập hợp trí tuệ của nhiều chuyên gia đầu ngành về y tế công cộng, và tổng hợp ý kiến của các cơ sở thí điểm, đã tạo bộ đánh giá phù hợp với đặc điểm, chức năng tại từng địa điểm công cộng và phù hợp với tình hình thực tế cho từng thời điểm dịch Covid-19 tại khu vực, tỉnh thành phố.

Ông Lý Anh Tuấn, Phó Giám đốc bộ phận giải pháp của Công ty cổ phần công nghệ DTT, thành viên Tổ an toàn Covid-19 chia sẻ thêm: “Hệ thống Antoancovid.vn có khả năng linh động bộ tiêu chí cho từng loại địa điểm và cho từng tình hình có dịch hay không có dịch. Tất cả mọi tiêu chí và công thức đánh giá đều linh động cho toàn quốc. Chẳng hạn như, trường học có 17 tiêu chí bắt buộc, bộ tiêu chí với các cơ sở y tế gồm khoảng 147 tiêu chí, hay các bến xe, bến tàu cũng có tiêu chí riêng phù hợp với đặc thù của địa điểm”.

Kể từ đầu tháng 10/2020 đến nay, đã có gần 48.500 cơ sở y tế, trường học, khách sạn thường xuyên kiểm tra an toàn Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ y tế. “Chúng tôi đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công Thương để triển khai bản đồ cho các bến tàu, bến xe, doanh nghiệp vận tải và các khu công nghiệp, chợ...”, ông Tuấn Anh cho hay.

