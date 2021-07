Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên tới 350 tỷ đồng, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, khoảng đầu tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai có một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng Bong** với quy mô lớn; hoạt động tinh vi, phức tạp có liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động cờ bạc và băng ổ nhóm trên địa bàn Lào Cai.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện 8 đối tượng có dấu hiệu đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá gồm: Nguyễn Thế Hoàng (sinh năm 1985), Bùi Tuấn Vũ (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1987), Nguyễn Công Thành (sinh năm 1987), cả 4 đối tượng đều trú ở huyện Bảo Thắng; Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1982), Trịnh Việt Tiệp (sinh năm 1985), Khổng Quốc Việt (S sinh năm 1997), cả 3 đối tượng trú ở thành phố Lào Cai; và Nguyễn Quốc Thịnh (sinh năm 1983) ở thị xã Sa Pa.

Tám đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng vừa bị Công an tỉnh Lào Cai và Cục A05 triệt phá (Ảnh: congan.laocai.gov.vn)

Sau khi củng cố tài liệu, lên phương án triệt phá đường dây cá độ bóng đá, ngày 9/7 vừa qua, các tổ công tác đã đồng loạt đột kích tiếp cận nơi trú ngụ của 8 đối tượng trên và đưa về trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi.

Một số tang vật vụ án được cơ quan điều tra thu giữ (Ảnh: congan.laocai.gov.vn)

Quá trình khám xét khẩn cấp 10 địa điểm có liên quan đến 8 đối tượng, cơ quan điều tra đã tạm giữ 860 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ô tô, 13 điện thoại di động, 6 máy tính, 18 thẻ ATM, 05 gói bột màu trắng, 01 két sắt và một số tài liệu liên quan.

Cũng theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, qua khai thác dữ liệu thông tin tài khoản Master do đối tượng Bùi Tuấn Vũ cung cấp, xác định từ đầu tháng 6/2021 đến ngày 8/7/2021, các con bạc đã đặt cược 13.390 lần tương đương khoảng 350 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã tạm giữ 8 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như ICTnews đã đưa tin, ngày 16/6, Bộ Công an cho biết đường dây đánh bạc trực tuyến qua trang bong** với máy chủ đặt tại nước ngoài đã bị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triệt phá. Theo thống kê, chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này lên đến trên 1.500 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 15/6, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để triển khai 18 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm có liên quan; triệu tập, làm việc với 17 đối tượng. Kết quả khám xét, đã thu giữ 3,35 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, hàng chục máy tính bảng, điện thoại, nhiều Chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng như hoạt động kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Trong thông tin tại thời điểm giữa tháng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cũng đã cho biết, Cục đang tiếp tục phối hợp, chỉ đạo Công an địa phương điều tra mở rộng vụ án.

Vào đầu tháng 6, ngay trước thềm giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2020), giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (COPA AMERICA 2021) và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Bộ Công an đã dự báo trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn, tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ gia tăng nhất là hoạt động trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác.

Vì thế, Bộ Công an đã ra công điện yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự và Công an các tỉnh, thành phố tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá.

Vân Anh