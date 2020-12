Trung Quốc cấm cửa TripAdvisor và 104 ứng dụng khác

Cơ quan quản lý Internet Trung Quốc đã yêu cầu các kho ứng dụng nội địa xóa bỏ dịch vụ du lịch trực tuyến TripAdvisor và 104 ứng dụng khác. Đây là một phần trong nỗ lực dọn dẹp không gian mạng của nước này. Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) thông báo trên website lý do các ứng dụng bị gỡ là do hàng loạt khiếu nại của người dùng về nội dung “khiêu dâm, bạo lực và bất hợp pháp khác”.

Theo CAC, các ứng dụng bị gỡ đều vi phạm một số luật và quy định. Tuy nhiên, Cục không công bố chi tiết vi phạm của mỗi cái tên. Ngoài TripAdvisor, còn có nền tảng mạng xã hội cho giới trẻ Sugar và ứng dụng hoạt hình 51 Manhua.

Hơn một tháng trước, CAC cũng “xuống tay” với một số trình duyệt di động phổ biến của Trung Quốc nhằm kiểm soát tốt hơn cái mà Cục gọi là “nhiễu loạn” trong không gian mạng. Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Trung Quốc siết chặt quản lý Internet và kiểm duyệt nội dung không phù hợp, bao gồm khiêu dâm, bài bạc, tin giả.

TripAdvisor xếp hạng 150 trong số các ứng dụng du lịch trên App Store Trung Quốc tính đến ngày 5/12, theo dữ liệu mới nhất của hãng phân tích App Annie.

Trung Quốc nổi tiếng vì lập trường cứng rắn với nội dung trực tuyến, bất kể hàng “nội” hay “ngoại”. Chẳng hạn, năm 2018, nhà chức trách gỡ ứng dụng tổng hợp tin tức Toutiao khỏi chợ ứng dụng iOS và Android do chứa nội dung khiêu dâm và thô tục. Sau đó, Bắc Kinh yêu cầu ByteDance – công ty mẹ TikTok – đóng cửa vĩnh viễn nền tảng mạng xã hội Neihan Duanzi vì đây là nơi người dùng chia sẻ nội dung thô thiển. Cục quản lý Phát thanh Truyền hình Trung Quốc thúc giục ByteDance “học được bài học từ việc này và nhổ bỏ nội dung video tương tự”.

Du Lam (Theo SCMP, CNN)

Apple vừa công bố danh sách người chiến thắng App Store Best of 2020, những ứng dụng và game hàng đầu do biên tập viên lựa chọn.