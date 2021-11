Sẽ thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng tại một số tuyến cao tốc

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu chọn một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền để thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử. Việc này sẽ được thực hiện khi tuyên truyền trước tối thiểu 3 tháng.

Ý kiến chỉ đạo trên của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là một nội dung trong thông báo của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Từ quý II/2022, mỗi trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp

Cũng theo thông báo mới gửi các Bộ: Giao thông Vận tải (GTVT), Công an, TT&TT; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo: Để phát huy hiệu quả, lợi ích thiết thực trong việc sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ, Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần ưu tiên giải quyết; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ.

Đến nay, đã có 112 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Cụ thể, Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Nhà đầu tư và các dự án BOT, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí khẩn trương lắp đặt thiết bị thu phí điện tử không dừng với các làn thu phí còn lại, bảo đảm tại mỗi trạm thu phí chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp theo đúng quy định tại Quyết định 19 ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong quý I/2022.

Cùng với đó, khắc phục tình triệt để các tồn tại nảy sinh trong quá trình vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng, bảo đảm thuận tiện nhất cho phương tiện giao thông.

Tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu các chủ phương tiện giao thông trên địa bàn thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ phải dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí.

Đồng thời, chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tiếp tục cải thiện, đa dạng hóa hình thức nạp tiền, trả tiền để thuận tiện cho người sử dụng, bảo đảm đến tháng 6/2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện giao thông thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ được dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ GTVT khẩn trương chỉ đạo triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý, hoàn thành trong quý I/2022.

Tuyên truyền trước ít nhất 3 tháng khi thí điểm chỉ áp dụng thu phí điện tử

Nhằm khuyến khích chủ các phương tiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng, Bộ GTVT được giao khẩn trương nghiên cứu lựa chọn một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền để triển khai thí điểm việc chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử (Chỉ phục vụ các phương tiện đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng).

Với nội dung trên, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ GTVT cần tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông tối thiểu 3 tháng trước khi thực hiện; đồng thời tổ chức phân luồng giao thông hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 10/11 về việc triển khai hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Bộ GTVT đã cho biết, đối chiếu với tình hình thực tế hiện nay, hệ thống thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc đang dừng ở giai đoạn 1 - đơn làn ETC có barrier. Nghĩa là, các trạm thu phí vẫn tồn tại có barrier, barrier sẽ mở cho xe đi qua trong trường hợp khi xe có thông tin thẻ dịch vụ hợp lệ, có đủ số dư tài khoản thu phí. Khi xe chưa gắn thẻ dịch vụ, hoặc có gắn thẻ dịch vụ nhưng không đủ số dư tài khoản thì hệ thống chuyển sang chế độ thu phí một dừng (MTC).

Bộ GTVT cho biết, tất cả các trạm thu phí đủ điều kiện đã được lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng đáp ứng tiến độ yêu cầu. Cụ thể, hiện đã có 112 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng, gồm 69 trạm do Bộ GTVT quản lý và 43 trạm do địa phương quản lý. Một số trạm không triển khai hoặc lùi thời gian triển khai thu phí không dừng do có tính chất đặc thù, Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương.

Mặc dù hệ thống thu phí điện tử không dừng do nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhưng vẫn đảm bảo tính đồng bộ kết nối, các phương tiện tham gia giao thông chỉ cần dán 1 thẻ đầu cuối có thể qua tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc. Hệ thống nạp tiền, trả tiền tiền được đa dạng hóa với nhiều hình thức nạp tiền như áp dụng ví điện tử, kết nối liên thông giữa tài khoản giao thông và tài khoản cá nhân tại một số ngân hàng lớn.

Theo thống kê, khoảng 2 triệu phương tiện đã dán thẻ tham gia dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Doanh thu thu phí điện tử không dừng trong quý I/2021 tại các trạm thu phí trung bình chiếm khoảng 19% và đến quý III/2021 tỷ lệ này tăng lên 35%.

“Hệ thống thu phí điện tử không dừng đưa vào hoạt động góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, bước đầu đã tạo được sự thuận tiện và niềm tin cho người tham gia giao thông, thể hiện ở số lượng các phương tiện dán thẻ tham gia dịch vụ và doanh thu thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí ngày càng tăng cao”, Bộ GTVT khẳng định.

Dù vậy, Bộ GTVT thừa nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng. Cụ thể, việc quản lý, vận hành hệ thống liên quan đến nhiều đối tượng nên còn tồn tại một số lỗi gây bất tiện cho chủ phương tiện như: xe qua trạm phải trả tiền mặt trong khi tài khoản giao thông vẫn trừ tiền; nhiều phương tiện chưa đủ điều kiện (chưa dán thẻ hoặc dán thẻ mà không nạp tiền hoặc thiếu tiền) vẫn đi vào cửa dành riêng cho thu phí điện tử không dừng…

Vân Anh