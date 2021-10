Sau 2 lần lỗi hẹn, vào 22h ngày 10/10, sự cố xảy ra trên nhánh S1B kết nối từ Hong Kong đi Singapore của tuyến cáp quang biển quốc tế AAG đã được sửa xong. Hiện chỉ còn sự cố trên tuyến cáp biển AAE-1 chưa được khắc phục.

Asia America Gateway (AAG) là tuyến cáp quang biển được đưa vào khai thác từ hơn 11 năm trước, vào tháng 11/2009. Có chiều dài 20.191 km, cáp AAG kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam Á với Mỹ.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ tuyến cáp biển này đi qua gồm có Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam (nhánh cáp rẽ vào Việt Nam dài 314km, điểm cập bờ tại Vũng Tàu), Brunei, Hong Kong (Trung Quốc), Philippines và Hoa Kỳ (Guam, Hawaii và California). Dù nhiều lần gặp sự cố, song cho đến nay theo đánh giá của các chuyên gia, lưu lượng AAG vẫn được nhiều nhà mạng trong nước sử dụng với tỷ lệ lớn.

Trong năm 2021, tuyến cáp biển AAG đã gặp sự cố vào các ngày 22/6 và 19/7. Các sự cố này lần lượt hoàn thành công tác khắc phục, sửa chữa vào các ngày 12/7 và 20/8.

Tuy nhiên, ngay trước đó, vào ngày 11/8, đơn vị quản lý tuyến cáp đã phát hiện lỗi mới trên phân đoạn S1B từ Hong Kong đi Singapore của tuyến cáp biển AAG. Vì thế, từ trung tuần tháng 8, mới chỉ khôi phục lại được dung lượng AAG đi Hong Kong, dung lượng AAG Việt Nam - Singapore vẫn tiếp tục bị mất.

Nguyên nhân của sự cố phát sinh mới trên tuyến cáp AAG vào ngày 11/8 được xác định là do lỗi cáp ở phân đoạn S1B. Đơn vị quản lý tuyến cáp biển đã điều tàu sửa chữa song vì nhiều lý do, thời gian dự kiến khắc phục xong sự cố này liên tục bị lùi, từ ngày 22/9 sang ngày 6/10 và vừa hoàn tất cách đây gần 2 ngày, vào 22h ngày 10/10.

Với việc AAG đã được sửa xong, chỉ còn tuyến cáp biển AAE-1 vẫn đang gặp sự cố, dự kiến được khôi phục trong tuần đầu tháng 11. (Ảnh minh họa)

Với việc AAG đã khôi phục 100% kênh truyền trên tuyến, thời điểm hiện tại, chỉ còn tuyến cáp quang biển Asia Africa Europe 1 (AAE-1) bị lỗi, gây gián đoạn dịch vụ.

Được đưa vào khai thác từ tháng 7/2017, cáp AAE-1 có vai trò nâng cao chất lượng hướng châu Âu, Trung Đông cũng như cung cấp bổ sung thêm dung lượng và dự phòng tới hướng kết nối đi HongKong (Trung Quốc), Singapore.

Lần lượt vào các ngày 4/9 và 7/9, tuyến cáp bị lỗi trên 2 đoạn cùng trên nhánh cáp S1H - đoạn trục giữa Campuchia và Thái Lan. Nguyên nhân của các sự cố này được xác định là do rò nguồn trên 2 phân đoạn S1H.3 và S1H. Các sự cố này đã gây gián đoạn kết nối Internet từ Việt Nam đi Singapore và châu Âu trên tuyến cáp.

Lịch sửa chữa, khắc phục các sự cố trên tuyến cáp biển AAE-1 đã được đơn vị quản lý tuyến cáp biển này thông báo tới các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam (ISP) tại Việt Nam vào ngày 13/9. Theo đó, cáp AAE-1 dự kiến được sửa từ ngày 2/11 đến ngày 14/11.

Tuy nhiên, trong thông tin mới chia sẻ với ICTnews, đại diện một ISP tại Việt Nam cho biết thời điểm hoàn thành việc khắc phục các lỗi trên tuyến cáp AAE-1 sẽ được rút ngắn hơn, với lịch mới bắt đầu sửa vẫn từ ngày 2/11 nhưng thời điểm sửa xong dự kiến là vào ngày 6/11, sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch ban đầu.

Trong thời gian các tuyến cáp AAG, AAE-1 gặp sự cố, để giảm thiểu ảnh hưởng chất lượng dịch vụ Internet quốc tế cung cấp cho khách hàng, các nhà mạng tại Việt Nam đã triển khai ngay quy trình ứng cứu, bổ sung dung lượng, điều chuyển lưu lượng kết nối sang những tuyến cáp biển khác cũng như các hướng cáp đất liền.

Thực tế, do 2 tuyến cáp biển AAE-1 và AAG cùng gián đoạn dịch vụ trong thời điểm đầu năm học mới, nhiều trường đồng loạt tổ chức cho học sinh học tập trực tuyến nên xảy ra tình trạng một số nơi việc dạy, học trực tuyến bị ảnh hưởng do chất lượng mạng không đảm bảo, đặc biệt khi phần lớn lưu lượng phải chạy ra nước ngoài do nhiều trường dùng Zoom.

"Vấn đề này sau đó đã sớm được các nhà mạng phát hiện và điều chỉnh kịp thời, từ việc mở dung lượng bù sự cố và bổ sung, cũng như linh hoạt ưu tiên chất lượng dịch vụ trong khung thời gian học trực tuyến", đại diện Hiệp hội Internet Việt Nam cho hay.

