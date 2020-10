Ứng dụng AI trong camera giám sát: giải pháp cho bài toán quản lý đô thị thông minh

Tại Diễn đàn cấp cao thành phố thông minh ASEAN năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam xem xây dựng đô thị thông minh là nhiệm vụ cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020 khai mạc tại Hà Nội ngày 22/10 vừa qua, với sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ngoài ra, sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và nhiều doanh nghiệp.

Đúng như tên gọi của sự kiện, xây dựng đô thị thông minh là điểm nhấn của ASEAN Smart CitiesSummit & Expo 2020. Diễn đàn đã có sự tham dự của nhiều đại biểu quốc tế là đại diện cấp cao các nước ASEAN và 26 đô thị thông minh thông qua các hình thức trực tuyến. Các diễn giả và chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp và kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển đô thị thông minh, trong đó giao thông thông minh là một chủ đề được nhấn mạnh. Các ứng dụng về giao thông thông minh đã giúp giảm lưu lượng giao thông, giảm ùn tắc và phát thải.

Tham dự ASEAN Smart CitiesSummit & Expo 2020, Hanwha Techwin, một công ty đã có hơn 30 năm nghiên cứu và phát triển hệ thống camera giám sát, đã giới thiệu các giải pháp giám sát tin cậy, đáp ứng các yêu cầu an ninh hiện tại và trong tương lai.

Từ năm 1990, Hanwha Techwin đã có bước tiến đầu tiên trong ngành kinh doanh Camera giám sát với việc ra mắt camera quan sát đầu tiên. Cuộc hành trình bắt đầu từ Camera Analog, tiếp theo là hệ thống Camera IP và giải pháp công nghệ AI ngày nay. Với các sản phẩm Camera AI Wisenet P series hiện nay, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo của Hanwha Techwin đã chứng minh tính hiệu quả trong việc giám sát giao thông đô thị. Một trong những vấn đề nan giải của hệ thống camera giám sát chính là khả năng quản lý và xử lý các báo động thường xảy ra liên tục trong môi trường giám sát đô thị đông đúc, điều này khiến nhà vận hành bị quá tải khi phải kiểm tra , xử lý từng trường hợp báo động đó, dẫn đến thời gian phản hồi bị chậm trễ. Hơn nữa, số lượng dữ liệu gửi về liên tục và nhiều cũng gây ra vấn đề quá tải băng thông.

Với công nghệ tiên tiến, camera AI Wisenet P series của Hanwha Techwin áp dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) có thể lọc và lưu trữ những hình ảnh, chi tiết quan trọng, giảm thiểu tối đa những báo động không chính xác và giúp nhà quản lý xử lý nhanh và hiệu quả hơn, đồng thời giải quyết tốt vấn đề tốn băng thông.

Cụ thể, camera AI Wisenet P series có thể phân biệt các hình ảnh quan sát và nhóm thành các thuộc tính lớn như: Người, khuôn mặt, xe cộ và biển số. Đi sâu hơn nữa, thuật toán AI của Wisenet P series có thể xác định nhanh chóng và chính xác các thuộc tính của đối tượng, chẳng hạn như camera nhìn thấy một người và ngay lập tức phát hiện ra màu quần áo, hay phân biệt được người đó đang đeo kính hoặc cầm túi. Các thuộc tính này sau đó được lưu dưới dạng siêu dữ liệu cùng với các cảnh quay được chụp.

Camera AI Wisenet P series được trang bị tính năng BestShot tự động chụp lại hình ảnh của đối tượng được phân loại gửi đến máy chủ. Video với chất lượng 4K, đi kèm với các siêu dữ liệu về đặc tính của đối tượng. Người dùng có thể tùy chọn độ phân giải hình ảnh ở mức 2MP để phát đầy đủ video trực tuyến hoặc sử dụng tính năng BestShot để giảm thiểu yêu cầu lưu trữ và băng thông.

Với kinh nghiệm về công nghệ quang học và xử lý hình ảnh tích lũy trên 30 năm nay, Hanwha Techwin ngày càng củng cố vị trí dẫn đầu trong ngành an ninh bằng cách phát triển và sản xuất các hệ thống an ninh tích hợp công nghệ hiện đại nhất. Với nhãn hiệu dẫn đầu Wisenet, Hanwha Techwin sẽ liên tục mở rộng việc phát triển và đầu tư vào tiếp thị trong ngành an ninh để phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng trong tương lai.

Tại sự kiện ASEAN Smart City Summit & Expo 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong phát triển đô thị thông minh bền vững đến 2025 và tầm nhìn 2030 trên cơ sở quy hoạch thông minh gắn với quản lý thông minh, cung cấp tiện ích thông minh, tạo thuận lợi cho các giao dịch giữa chính quyền - người dân và nhà đầu tư.