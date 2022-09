Ứng dụng Be được ngân hàng ngoại 'rót' 100 triệu USD phát triển hệ sinh thái

Nguồn vốn vay trị giá lên tới 100 triệu USD từ Deutsche Bank sẽ được Be Group sử dụng để phát triển dịch vụ gọi xe, giao đồ ăn, ngân hàng số và mở rộng các thị trường, dịch vụ mới.

Be Group (đơn vị phát triển ứng dụng Be) đã nhận khoản vay vốn trị giá lên tới 100 triệu USD từ Deutsche Bank. Lễ ký kết và tiếp nhận khoản vay vốn vừa được hai bên thực hiện vào cuối tháng 8.

Hãng gọi xe cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn vay này để mở rộng và nâng cao 3 dịch vụ chính là gọi xe trực tuyến (xe 4 bánh và 2 bánh), giao đồ ăn; ngân hàng số (Cake by VPBank) cũng như mở rộng các thị trường, dịch vụ mới.

Sau gần 4 năm kể từ khi ra mắt, Be đã nhanh chóng phát triển hệ sinh thái công nghệ mở bao gồm dịch vụ vận chuyển, giao hàng, giao đồ ăn, mua sắm, bảo hiểm, viễn thông và lĩnh vực tài chính, đồng thời mở rộng hoạt động tại 28 tỉnh thành, đạt hơn 20 triệu lượt tải ứng dụng. Be là nền tảng phát triển nhất của Việt Nam trong lĩnh vực vận tải công nghệ.

Be được nhận nguồn vốn vay lên tới 100 triệu USD từ Deutsche Bank.

Trong nửa đầu năm 2022, doanh thu của Be tại thị trường trọng điểm là TP.HCM đã tăng gấp 2 lần. Toàn thị trường vượt hơn 1,5 triệu người dùng hoạt động hàng tháng có giao dịch trên nền tảng trong quý 1. Đặc biệt hơn, công ty bắt đầu có lãi góp dương từ quý 3/2022.

Be hợp tác chặt chẽ với ngân hàng số Cake by VPBank để lần đầu tiên ra mắt sản phẩm cho vay tiêu dùng dành cho tài xế trên ứng dụng tài xế và sắp tới sẽ phối hợp với Cake by VPBank giới thiệu sản phẩm cho vay tiêu dùng phê duyệt ngay lập tức cho khách hàng.

Cake by VPBank cũng là ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính thiết yếu bao gồm thanh toán, tiết kiệm, cho vay, đầu tư vi mô và thẻ tín dụng, thu hút hơn 2 triệu khách hàng trong chưa tới 2 năm hoạt động.

Theo bà Vũ Hoàng Yến, Tổng Giám đốc Be Group, với nguồn vốn vay huy động này cùng với định hướng tăng trưởng bền vững và tầm nhìn của các nhà đầu tư hiện tại, Be Group sẽ được truyền cảm hứng và hỗ trợ để hiện thực hóa tham vọng là một trong những công ty công nghệ hàng đầu của Việt Nam.

Duy Vũ