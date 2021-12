Be hợp tác Shopee, đưa ví điện tử ShopeePay lên ứng dụng gọi xe

Ứng dụng gọi xe Be và sàn TMĐT shopee vừa công bố thỏa thuận hợp tác. Theo đó, Be sẽ mở gian hàng, đồng thời trở thành đối tác giao vận của Shopee. Ngược lại, ví ShopeePay sẽ có mặt trên ứng dụng gọi xe này.

Be Group và Shopee bất ngờ công bố hợp tác trong dự án chiến lược mở rộng trải nghiệm dịch vụ trên sàn thương mại điện tử và phương án thanh toán linh hoạt.

Theo thỏa thuận hợp tác, gian hàng của Be có mặt trên sàn thương mại điện tử Shopee. Trong lĩnh vực thanh toán, ví ShopeePay sẽ được tích hợp trên ứng dụng gọi xe Be, bên cạnh các phương thức thanh toán mà hãng gọi xe này đang áp dụng.

Theo dự kiến của thỏa thuận, Be trở thành đối tác giao vận của Shopee. Theo đó, từ tháng 1/2022, người dùng mua hàng trên Shopee có thể chọn beDelivery làm phương thức giao nhận, áp dụng cho đối tượng người mua và người bán ở cùng khu vực nội thành Hà Nội và TP.HCM.

Phương thức này còn mang đến cơ hội nâng cao thu nhập cho đối tác tài xế của Be khi có thêm số lượng đơn hàng giao nhận đáng kể từ Shopee.

Theo bà Vũ Hoàng Yến, việc bắt tay cùng Shopee sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái mở của Be Group, mang đến cho người tiêu dùng cơ hội trải nghiệm nhiều hơn các dịch vụ của Be trên Shopee và ngược lại. Bà Yến cũng cho biết, đây là tầm nhìn chiến lược của Be Group và Shopee trong việc nhanh chóng nắm bắt xu hướng phát triển mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử song hành cùng thị trường vận tải, giao vận công nghệ trong tương lai.

Duy Vũ