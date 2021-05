Ứng dụng gọi xe tắt toàn bộ hoạt động tại Đà Nẵng, tài xế được yêu cầu đi xét nghiệm Covid-19

Hai ứng dụng gọi xe công nghệ là Grab và be đều đã tắt toàn bộ các dịch vụ tại Đà Nẵng. Các đối tác tài xế xe cũng được yêu cầu đến cơ quan y tế để xét nghiệm để đủ điều kiện hoạt động.

Ứng dụng gọi xe be cho biết tắt dịch vụ tại Đà Nẵng

Chiều 17/5, Be Group thông tin cho biết tạm ngưng cung cấp các dịch vụ tại thành phố Đà Nẵng để phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, ứng dụng gọi xe be đã tạm ngưng cung cấp dịch vụ Delivery tại Đà Nẵng từ ngày 17/5.

Trước đó, ngày 13/5, be đã tạm ngưng toàn bộ dịch vụ di chuyển tại Đà Nẵng, bao gồm: beBike, beCar và beTaxi. Đại diện ứng dụng be cũng cho biết các dịch vụ vận chuyển hành khách liên tỉnh (be đi tỉnh) bằng xe 4 bánh có điểm đi/đến là thành phố Đà Nẵng đã dừng cung cấp từ 10/5.

Bên cạnh đó, theo công văn của UBND thành phố Đà Nẵng, be đã thông báo các tài xế của ứng dụng này đến cơ sở y tế nơi thường trú, lưu trú để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm Sars-Cov2, nhằm đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe để phục vụ khách hàng sau khi hết thời hạn tạm ngưng dịch vụ.

Các dịch vụ tại Đà Nẵng không hiển thị khi mở ứng dụng (Ảnh: Duy Vũ)

Trước đó, Grab cũng đã thông báo tới các khách hàng tại Đà Nẵng về việc tạm ngưng hoạt động để chống dịch.

Trao đổi với phóng viên ICTnews, đại diện Grab cho hay, từ 6 giờ sáng nay (17/5), Grab đã tắt toàn bộ dịch vụ tại địa phương này. Hiện, các dịch vụ không còn hiển thị khi người dùng mở ứng dụng tại Đà Nẵng.

Grab cũng cho biết, ứng dụng này cũng bắt đầu truyền thông yêu cầu đối tác tài xế liên hệ tới cơ quan y tế để được xét nghiệm theo yêu cầu của UBND thành phố Đà Nẵng.

Các ứng dụng gọi xe tạm ngừng cung cấp dịch vụ được thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Đà Nẵng, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và đảm đảm an toàn cho khách hàng và tài xế.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ở địa phương này.

Duy Vũ