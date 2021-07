Ứng dụng trên điện thoại cho phép người dùng lưu hồ sơ tiêm chủng

Ứng dụng Health Amulet có thể tự động ghi lại tên của các nhà phát triển và nhà sản xuất vaccine, đồng thời cho phép người dùng chèn thông tin như số lô vaccine, ngày tiêm chủng trước đây.

Khoảng trên 75% người dân Nhật Bản trên 65 tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19. (Nguồn: Japan Times)

Một liên doanh y tế có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản đã giới thiệu một tính năng ứng dụng trên điện thoại thông minh cho phép người dùng lưu giữ hồ sơ tiêm vaccine ngừa Covid-19 của họ, khi nhiều công ty và trường đại học đã bắt đầu triển khai tiêm chủng để hạn chế lây nhiễm.

Tính năng mới đã được thêm vào ứng dụng theo dõi sức khỏe và vaccine miễn phí của MinaCare Co. có tên Health Amulet. Hiện các cá nhân có thể khó theo dõi lịch sử tiêm chủng của họ, đặc biệt là khi họ tiêm phòng tại nơi làm việc và trường học mà không có phiếu tiêm chủng do các thành phố tự quản.

Ứng dụng Health Amulet có thể tự động ghi lại tên của các nhà phát triển và nhà sản xuất vaccine, đồng thời cho phép người dùng chèn thông tin như số lô vaccine, ngày tiêm chủng trước đây và dự kiến theo lịch trình của họ.

Ứng dụng cũng có tính năng nhắc nhở người dùng về các ngày tiêm chủng theo lịch.

MinaCare đã liên kết với tập đoàn dược phẩm khổng lồ Pfizer Inc. của Mỹ, cho phép ứng dụng cung cấp thông tin mới nhất về vaccine của họ. Công ty cũng đang xem xét đưa các chứng chỉ chính thức được cấp bởi các thành phố lên ứng dụng – một yếu tố có thể được sử dụng làm hộ chiếu vaccine.

Ngoài vaccine Covid-19, người dùng có thể lưu trữ thông tin về các loại vaccine khác như tiêm phòng cúm.

Cho đến nay, hơn 40 tổ chức bao gồm các công ty và thành phố đã đồng ý giới thiệu ứng dụng cho nhân viên và người dân, bao gồm hãng hàng không Japan Airlines Co., tổ chức bảo hiểm y tế của tập đoàn bán lẻ Seven & i Holdings Co. và thành phố Fukuoka. MinaCare cũng đã liên kết với Gurunavi Inc., công ty điều hành một trang hướng dẫn trực tuyến về nhà hàng, để khuyến khích nhân viên của các quán ăn sử dụng ứng dụng này.

(Theo Vietnam+)