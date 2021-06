Vải thiều bán qua sàn điện tử khởi động từ 0,1% sản lượng

Đến chiều ngày 1/6, tổng sản lượng vải thiều Bắc Giang bán qua 3 sàn Vỏ Sò, Postmart, Cuccu.vn mới chỉ bằng 0,12% tổng sản lượng cả vụ vải năm 2021 của tỉnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Bắc Giang đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để vừa đảm bảo chống dịch nhưng vẫn thúc đẩy sản xuất, đặc biệt là tiêu thụ đặc sản vải thiều cho bà con nông dân địa phương.

Theo số liệu của UBND tỉnh Bắc Giang, vụ vải năm 2021, toàn tỉnh có 28.100 ha trồng vải thiều, sản lượng ước đạt 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm trước. Thời gian thu hoạch chính vụ bắt đầu từ ngày 10/6 đến ngày 20/7.

Nhờ ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, mẫu mã chất lượng vải thiều Bắc Giang năm nay được đánh giá vượt trội so với các năm trước, quả to tròn mọng nước, không sâu cuống. Đặc biệt là vải được trồng và chăm sóc ở các “vùng vải an toàn dịch bệnh”, không bị tác động bởi Covid-19.

Thời điểm hiện tại, vải thiều Bắc Giang vẫn đang ở giai đoạn vải sớm, chưa vào chính vụ. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện có 3 nền tảng thương mại điện tử đã sớm đẩy mạnh tiêu thụ vải Bắc Giang gồm sàn Postmart của Vietnam Post, sàn Vỏ Sò của Viettel Post và nền tảng bán hàng cộng tác viên Cuccu.vn của một startup công nghệ.

Sàn Postmart bắt đầu mở bán vải thiều Bắc Giang trên sàn sớm nhất, từ ngày 19/5. Thời điểm mở bán của Vỏ Sò là từ ngày 28/5. Còn với Cucu.vn, nền tảng bán hàng cộng tác viên này tham gia chiến dịch tình nguyện "Đồng hành online - bán vải Bắc Giang" do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thuộc Trung ương Đoàn phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, khởi động từ ngày 30/5.

Số liệu từ ba doanh nghiệp này cho thấy, tính đến chiều ngày 1/6, tổng sản lượng vải thiều Bắc Giang tiêu thụ qua 3 nền tảng là 223 tấn. Trong 223 tấn đã bán, sàn Postmart góp hơn 150 tấn; Vỏ Sò là 41 tấn và Cuccu.vn hiện đã bán được 32 tấn.

Để chung tay hỗ trợ bà con tỉnh Bắc Giang vượt qua đại dịch Covid-19, Bộ TT&TT mới đây giao Vụ Bưu chính chủ trì triển khai chương trình “Đưa đặc sản Việt đến tay người tiêu dùng - Vải thiều Bắc Giang”.

Với chương trình “Đưa đặc sản Việt đến tay người tiêu dùng - Vải thiều Bắc Giang”, Bộ TT&TT sẽ phối hợp cùng Bộ Công Thương và các các cơ quan, đơn vị tại Bắc Giang hỗ trợ nông dân của tỉnh kết nối, đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều thông qua các sàn thương mại điện tử. Mục tiêu xa hơn của chương trình là thúc đẩy phát triển kinh tế số nông thôn và hỗ trợ nông dân tham gia giao dịch thương mại điện tử trên môi trường số.

