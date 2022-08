VETC bị tố dùng phần mềm để dán chồng thẻ thu phí không dừng

Công ty VDTC tố VETC vẫn tiếp tục đấu nối, dán chồng thẻ lên các xe đã dán thẻ ePass. Thậm chí còn tạo phần mềm cho phép dán chồng thẻ.

Ngày 8/8, Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông Quân đội (Viettel) đã có văn bản gửi Bộ GTVT để báo cáo về việc VETC vẫn tiếp tục đấu nối, dán chồng thẻ lên các xe đã dán thẻ ePass.

Viettel cho biết hiện nay có rất nhiều trường hợp phương tiện đã được đấu nối thẻ định danh ePass của Công ty VDTC (thuộc Tập đoàn Viettel) nhưng Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC) vẫn tiếp tục mời chào và đấu nối thêm thẻ VETC. Việc dán chồng thẻ đã được VDTC báo cáo bằng văn bản nhiều lần tới Tổng cục Đường bộ Việt Nam và cả Bộ GTVT.

VDTC tố VETC dán chồng thẻ gần 40.000 xe. Ảnh: Vnmedia

Mặc dù, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra công tác dán thẻ và có văn bản yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ thực hiện đấu nối dán thẻ đúng theo quy định. Tuy nhiên, hiện trạng trên không được Công ty VETC chấm dứt mà ngày càng gia tăng và đẩy mạnh hơn. Nêu rõ con số, phía VDTC cho biết, trong tháng 5/2022 có 3.400 xe, nghiêm trọng hơn từ ngày 1/6/2022 đến ngày 31/7/2022 tiếp tục phát sinh thêm 12.637 xe đã sử dụng dịch vụ ePass bị đấu nối, dán chồng sang thẻ VETC. Tính đến hết 7/2022, tổng đã có 39.954 xe ePass đã bị đấu nối, dán chồng sang thẻ VETC.

Trao đổi với ICTnews, lãnh đạo VDTC cho biết, thậm chí việc dán chồng thẻ lên các xe đã dán ePass còn được thực hiện bằng phần mềm.

Theo đánh giá, việc dán thẻ chồng thẻ là vi phạm Điều 10 của Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dùng (quy định một phương tiện chi được đấu nối với một tài khoản giao thông, 1 thẻ định danh).

Đồng thời, việc này trái với chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc cạnh tranh lành mạnh; không tuân thủ Quy chế phối hợp trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ giữa các bên cung cấp.

Dán thẻ chồng thẻ cũng gây lãng phí nguồn lực chung của xã hội về nhân lực, chi phí và gây hiểu nhầm tới các chủ phương tiện về kết nối liên thông, xe dán thẻ của một trong nhà cung cấp dịch vụ có thể lưu thông qua các trạm ETC. Đồng thời, khi dán 2 thẻ trên cùng một phương tiện sẽ làm xung đột về kỹ thuật, gây lỗi khi xe qua trạm do không nhận và đọc được đúng thẻ. Việc này, cũng gây khó khăn trong việc hậu kiểm, đối soát và làm ảnh hưởng đến trải nghiệm, niềm tin và phản ứng tiêu cực của các chủ phương tiện về hệ thống, chất lượng dịch vụ khi lưu thông qua các trạm thu phí không dừng. Đánh giá về thiệt hại, phía Viettel cho biết tổng thiệt hại của gần 40.000 xe dán thẻ chồng thẻ lên tới trên 6,7 tỷ đồng.

Do đó, Tập đoàn Viettel đề nghị Bộ GTVT xem xét và chỉ đạo yêu cầu Công ty VETC dừng ngay việc đấu nối, dán chồng thẻ lên các phương tiện đã sử dụng dịch vụ ePass của Công ty VDTC sai quy định và nghiêm túc tuân thủ quy chế phối hợp trong Hợp đồng kết nối liên thông đã ký kết. Khẩn trương có kết luận thông báo kết quả thanh tra công tác dán thẻ tại 2 nhà cung cấp và có chế tài xử lý đối với hành vi đấu nối, dán chồng thẻ nêu trên.

Trong trường hợp các thẻ lỗi, hỏng, đề nghị VETC cùng các nhà đầu tư BOT vận hành trạm thống kê danh sách xe để VDTC hỗ trợ kịp thời cho các chủ phương tiện.

VETC:Chưa có định nghĩa và phân loại lỗi dán chồng thẻ ETC

Phản hồi thông tin dán chồng 40.000 thẻ ETC của ePass, phía VETC cho hay vẫn chưa nhận được văn bản nào của Tập đoàn Viettel về việc phối hợp xử lý hiện tượng “dán chồng thẻ”. Thực tế cho đến nay, chưa có định nghĩa và phân loại cụ thể của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về “lỗi dán chồng thẻ ETC” như báo chí đề cập.

Lý giải rõ về lỗi dán nhiều (trên 1) thẻ vật lý cho cùng 1 xe, tháo gỡ thẻ ETC hợp lệ của nhà cung cấp dịch vụ này và thay thế bằng thẻ của nhà cung cấp khác, phía VETC cho biết không có chính sách dán thẻ, thay thế thẻ đối với xe đã dán thẻ ETC hợp lệ. Đơn vị này cho biết có trách nhiệm hướng dẫn đào tạo nhân viên, cộng tác viên, đại lý uỷ quyền tuân thủ, thực hiện nghiêm túc Quy trình dán thẻ và nghiệm thu hồ sơ dán thẻ, liên tục kiểm tra giám sát, biện pháp khắc phục các lỗi thẻ, điều chỉnh hành vi vi phạm (vô tình, cố tình). Thực tế phát sinh do lỗi cố tình của cộng tác viên, đại lý uỷ quyền, cá nhân nào thì tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm tháo gỡ, khắc phục vi phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổng cục Đường bộ nói gì?

Đại diện Tổng cục Đường bộ cho biết, qua kiểm tra xác suất dữ liệu đấu nối thẻ đầu cuối, mở tài khoản dịch vụ thu phí không dừng (ETC) của 9 phương tiện được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của VETC và VDTC cho thấy, cả 2 nhà cung cấp dịch vụ đều có tình trạng dán thẻ, mở tài khoản cho phương tiện đã đăng ký mở tài khoản của bên còn lại.

Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu 2 nhà cung cấp dịch vụ nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để xảy ra các tồn tại.

Các nhà cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố và tranh chấp pháp lý trong quá trình thu phí tự động không dừng.

Hai nhà cung cấp dịch vụ cũng cần rà soát, chấn chỉnh việc dán thẻ đầu cuối, mở và quản lý tài khoản giao thông để giải quyết dứt điểm các vướng mắc cho chủ phương tiện. Đồng thời nghiêm túc thực hiện hợp đồng đã ký giữa hai bên. Kết quả thực hiện báo cáo về Tổng cục Đường bộ trước ngày 15/8 tới.

