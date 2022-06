Vì đâu kỳ lân VNG cùng lúc đặt mục tiêu lỗ sau thuế 311 tỷ lẫn có lãi 993 tỷ đồng?

Dựa trên các chỉ tiêu kế hoạch của VNG thì ước tính ZaloPay năm nay có thể sẽ lỗ tới hơn 3.000 tỷ.

Công ty cổ phần VNG - vừa công bố kế hoạch doanh thu dự kiến khoảng 10.178 tỷ đồng năm 2022, lợi nhuận sau thuế cho cổ đông dự kiến âm khoảng 311 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cho công ty dự kiến khoảng 993 tỷ đồng.

Như vậy, doanh thu mục tiêu của VNG tiếp tục hướng đến đỉnh cao mới, vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Năm ngoái, "kỳ lân" công nghệ này thu về 7.651 tỷ đồng, tức tăng 26% so với năm 2020.

Phần thuyết minh không ghi rõ cơ cấu doanh thu của từng mảng, nhưng theo số liệu đã được công bố trong báo cáo, các mảng kinh doanh chính của VNG như dịch vụ trò chơi, quảng cáo trực tuyến…đều ghi nhận mức tăng trưởng. Cụ thể, mảng dịch vụ quảng cáo trực tuyến của VNG đem về 1.001 tỷ đồng doanh thu năm 2021, tăng 18 tỷ đồng so với năm trước đó. Ngoài ra, VNG còn có doanh thu từ mảng điện toán đám mây.

Đáng chú ý là việc VNG tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế âm. Đây không phải là lần đầu tiên VNG đặt kế hoạch lỗ nặng; trước đó "kỳ lân" công nghệ đưa ra chỉ tiêu lỗ sau thuế 619 tỷ đồng năm 2021, kết quả báo lỗ 71 tỷ đồng sau thuế - khá ít so với mức dự kiến.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ vẫn dương - đạt 414 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát âm 485 tỷ đồng, chủ yếu là do khoản đầu tư vào Zion - đơn vị chủ quản ZaloPay.

Đến cuối năm 2021, VNG sở hữu 60% cổ phần của Zion. Phần lỗ của cổ đông không kiểm soát tương ứng với 40% mức lỗ trong năm 2021 của Zion. Thực tế trong năm 2021, Zion đã lỗ 1.236 tỷ đồng, đồng thời tăng mức lỗ lên gấp 1,8 lần so với năm 2020.

Như vậy, nhiều khả năng việc tiếp tục đặt kế hoạch lỗ sau thuế của VNG là từ dự tính công ty con Zion có thể thua lỗ nặng hơn nữa khi đẩy mạnh đầu tư. Tính đến quý 1/2022, VNG sở hữu gần như 100% vốn tại phần lớn các công ty con, ngoại trừ Zion đang sở hữu 62,3%.

Giá định phần lớn khoản chênh lệch giữa LNST -311 tỷ và LNST của cổ đông mẹ +993 tỷ là tương ứng với khoảng 38% lợi ích của Zion thì ước tính năm 2022 đơn vị này sẽ lỗ khoảng 3.400 tỷ đồng - một con số kỷ lục trong ngành ví điện tử nói chung.

Kết thúc năm 2021, tổng tài sản của VNG tăng 18% lên 9.278 tỷ đồng. Tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của công ty là 4.930 tỷ đồng, chiếm 53% cơ cấu tài sản.

Trước đó vào tháng 8/2021, Bloomberg đưa tin VNG, một trong hai kỳ lân công nghệ của Việt Nam cùng với VNLIFE thời điểm đó cân nhắc việc niêm yết cổ phiếu tại Mỹ thông qua sáp nhập với một SPAC.

Thương vụ này có thể định giá VNG ở mức 2 – 3 tỷ USD. Theo Bloomberg, kỳ lân đầu tiên của Việt Nam này đã có kế hoạch niêm yết trên Nasdaq từ năm 2017.

Danh mục đầu tư startup của VNG hiện khá phong phú gồm có Day One JSC (đơn vị chủ quản giải pháp quà tặng Got It), trang thương mại điện tử Tiki, Telio, Haegin, Ecotruck liên quan đến giải pháp vận tải và Dorocat sản xuất trò chơi.

Ngoài ra đầu năm nay, VNG vừa đầu tư 22,5 triệu USD vào Funding Societies (hoạt động với tên gọi Modalku tại Indonesia) - nền tảng tài trợ vốn kỹ thuật số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) lớn nhất Đông Nam Á. Vào tháng 2/2022, VNG cũng đã bắt tay với Do Ventures rót 7 triệu USD vào nền tảng TMĐT xuyên biên giới OpenCommerce Group.

(Theo Nhịp Sống Kinh Tế)