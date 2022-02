Vì sao Elon Musk ‘hét giá’ gói cước Internet 500 USD/tháng?

Dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX – công ty do Elon Musk làm chủ - sẽ bổ sung gói cước mới có tên Starlink Premium với giá lên tới 500 USD/tháng.

Người dùng Starlink Premium nhận được bộ trang thiết bị tốt hơn so với gói tiêu chuẩn. (Ảnh: SpaceX)

CEO SpaceX Elon Musk vừa công bố dịch vụ mới trên Twitter. Theo đó, nó bao gồm ăng-ten hiệu suất cao lớn hơn và tốc độ từ 150 đến 500Mbps, độ trễ 20 đến 40ms, tăng từ 50 đến 250Mbps, độ trễ 20 đến 40ms của dịch vụ thường. Gói Premium cũng tăng gấp đôi tốc độ tải lên, từ 20 đến 40Mbps, so với 10 đến 20Mbps của gói tiêu chuẩn.

Hiệu suất tăng đồng nghĩa với chi phí bỏ ra cũng không nhỏ. Nếu dịch vụ Starlink cơ bản tính giá 499 USD cho phần cứng và cước 99 USD/tháng, Starlink Premium bán ăng-ten giá 2.500 USD và cước 500 USD/tháng. Dự kiến SpaceX giao hàng vào quý II năm nay. Bên cạnh đó, người dùng cũng phải cọc 500 USD. Website công ty cho biết gói cước mới hướng đến “văn phòng nhỏ, cửa hàng và người dùng đặc biệt trên toàn cầu”.

Cùng với tốc độ nhanh hơn, Starlink hứa hẹn dịch vụ Premium sẽ hoạt động tốt hơn trong các điều kiện thời tiết cực đoan. Người dùng được hỗ trợ 24/7.

Theo The Verge, câu hỏi đặt ra là gói Premium có ổn định hơn so với gói thường mà trang tin này thử nghiệm tháng 5/2021 hay không. Dù khá nhanh, đôi lúc tốc độ vượt 100Mbps, The Verge cho biết tốc độ thường xuyên chậm đi và rớt mạng. Điều đó đồng nghĩa không nên dùng các dịch vụ như Zoom, chơi game trực tuyến bằng Internet vệ tinh. Tuy nhiên, với phần cứng mới và thêm hàng trăm vệ tinh đã phóng lên từ đó tới nay, rất có thể dịch vụ Starlink đã cải thiện hơn trước.

Du Lam (Theo The Verge)