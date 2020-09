Việt Nam chuẩn bị ra mắt ecoDC mang xu hướng mới: Data xanh

Ngày 11/09/2020, ecoDC tổ chức buổi “Giới thiệu và trải nghiệm ecoDC” chuẩn bị cho tháng 11/2020 đưa vào khai thác và cung cấp dịch vụ Hosting, Cloud tại Data Center nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

ecoDC là dự án trung tâm dữ liệu thuộc quản lý của công ty cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế (HTC-ITC) là đơn vị thành viên của Hanoi Telecom được thành lập năm 2007, đến nay đã đánh dấu chặng đường 13 năm. HTC-ITC là một trong 10 công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông uy tín nhất tại Việt Nam.

Một năm trước, vào tháng 9/2019, với mong muốn đáp ứng nhu cầu thị trường và tiếp tục mở rộng sản phẩm dịch vụ Công nghệ Thông tin, HTC-ITC đã khởi công xây dựng Trung tâm dữ liệu Eco Data Center (viết tắt là ecoDC). Một năm sau, đến tháng 9/2020, ecoDC chính thức được khánh thành và vinh dự trở thành đơn vị lưu trữ dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ Quốc tế đạt chuẩn Uptime Tier3 về xây dựng hạ tầng TCCF, trong khi các nhà cung cấp khác chỉ đạt chứng chỉ Uptime về thiết kế TCDD là cao nhất. Uptime là một tổ chức độc lập, uy tín và có năng lực và kinh nghiệm kiểm tra thẩm định, chặt chẽ về thiết kế, xây dựng thực tế và vận hành của Trung tâm dữ liệu và không thể làm giả. Nếu không có chứng chỉ này, việc chứng minh chất lượng của DC sẽ không được minh bạch và tin cậy. Cũng khó khăn trong việc xác định việc đạt mục tiêu thiết kế và xây dựng của ecoDC.

Trên thị trường quốc tế nói chung và tại Việt Nam nói riêng, phần lớn các công ty công nghệ viễn thông thường thiên về yếu tố công nghệ và kỹ thuật. Đây là nền tảng chính, đôi khi bắt buộc trong các quyết định về đầu tư và phát triển. Tuy nhiên với xu hướng dịch vụ hóa, và xu hướng xây dựng hạ tầng thông minh, vừa đảm bảo về tính an toàn và bảo mật, vừa đáp ứng được yếu tố thẩm mỹ và thân thiện với môi trường. ecoDC lấy cảm hứng từ xu hướng này và định hướng đưa ra những giải pháp và sản phẩm tối ưu nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất từ đối tác và khách hàng.

ecoDC là bước đột phá khẳng định vị thế của HTC-ITC trong thị trường viễn thông, với đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống lưu trữ quốc tế như: TCCF, TCDD, ISO27001. Để đạt được những tiêu chuẩn khắt khe nêu trên, ecoDC với chủ trương đưa giá trị chất lượng lên hàng đầu, đã nhập khẩu trực tiếp 100% các thiết bị hạ tầng từ hai đối tác chiến lược là Delta và Cisco. Việc này nhằm đảm bảo cung cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất tới cho quý đối tác và khách hàng.

Là data center đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn Uptime tier3 về cả thiết kế và xây dựng, ecoDC đang sở hữu nhiều ưu thế nổi bật. Về các tiêu chuẩn kỹ thuật, ecoDC đang áp dụng hệ thống làm mát inrow cooling. Đây là công nghệ tiết kiệm năng lượng hiện đại nhất, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam cho phép điều khiển nhiệt độ làm mát tới từng server. Với hệ thống này, điều hòa chạy dọc các rack, có thiết bị hút khí nóng sẽ hỗ trợ tăng hiệu quả làm mát nên giảm điện năng tiêu thụ ~ 1.3 góp phần bảo vệ môi trường, trong khi các data center khác đang duy trì với mức điện năng tiêu thụ ~ 1.6. Một điểm nhấn đặc biệt nữa, khi các data center hiện có trên thị trường chỉ có 1 nguồn điện, và 1 USP thì hiện nay ecoDC đang sở hữu 2 nguồn điện, 1 nguồn chính 1 nguồn backup, và mỗi nguồn ngay cả nguồn backup cũng có USP.

Bảo mật thông tin là một trong các yếu tố vô cùng quan trọng đối với bất kỳ data center nào, ý thức được điều này ecoDC đã thực hiện xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin đạt chứng chỉ quốc tế ISO/IEC 27001. Sau khi đi vào hoạt động ổn định, ecoDC sẽ tiếp tục đầu tư cho hệ thống bảo mật thông tin để lấy các chứng chỉ cao cấp chuyên dụng áp dụng cho các khách hàng tài chính ngân hàng như: HIPAA, PCI DSS, SSAE 18, SOC 2, ISAE 3402... Kết hợp với VNCS là đơn vị thành viên chuyên về bảo mật thông tin của Hanoi Telecom, ecoDC sẽ cung cấp các giải pháp an toàn thông tin toàn diện từ chống DDOS, firewall, trung tâm an toàn thông tin(SOC) cho đến các giải pháp bảo mật riêng cho từng khách hàng. Được xây dựng tại một nơi xa là khu công nghệ cao Hòa Lạc, cách nội thành Hà Nội 32km với không gian thỏa mái, diện tích mặt bằng rộng 3000m2, 5 tầng với 750 racks chứa đựng tài nguyên không giới hạn. Với công nghệ kết nối, thiết bị đạt chuẩn sẽ hỗ trợ cho việc lưu trữ, back up data phù hợp với các công ty có lượng data lớn cần bảo mật.

ecoDC sẽ chính thức ra mắt và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 11/2020. Bên cạnh việc có thể hỗ trợ tốt hơn cho các khách hàng tại khu vực Hà Nội, với Datacenter mới ra mắt, các khách hàng của HTC Viễn thông Quốc tế (HTC-ITC) có thể thực hiện triển khai các ứng dụng, phần mềm tại nhiều region (khu vực) khác nhau để đảm bảo tính sẵn sàng cho ứng dụng, phần mềm doanh nghiệp.

Điều đặc biệt nhất với ecoDC, sự kiện ngày 11/09 vừa qua được tổ chức và nhận về nhiều ý kiến đóng góp từ các đơn vị khách hàng, đối tác về cách thức vận hành và tổ chức dịch vụ. Qua đó ecoDC sẽ hoàn thiện hơn và sẵn sàng ra mắt vào tháng 11 tới đây với nhiều tính năng ưu việt và định hướng khác biệt so với các nhà cung cấp khác trên thị trường.

Phương Dung