Vietnamobile hợp tác với các đối tác cùng tầm nhìn thực hiện sứ mệnh mang lại lối sống số đích thực

Theo tân Tổng giám đốc Vietnamobile, nhà mạng sẽ tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới thông qua việc kết hợp với các thương hiệu có cùng tầm nhìn và chiến lược.

Tất cả nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực dành cho khách hàng trên cả nền tảng bán hàng trực tiếp và bán hàng online.

Hướng đến một “thế trận” mới trên thị trường viễn thông Việt Nam, Vietnamobile đã không ngừng tạo ra những đột phá hướng tới lợi ích người tiêu dùng. Chọn lối đi khác biệt khi đánh vào nhóm đối tượng khách hàng trẻ, Vietnamobile mang đến các sản phẩm, ứng dụng, dịch vụ hấp dẫn như SIM Thánh Hi, Siêu Thánh UP, ứng dụng BIMA, dịch vụ Nạp thẻ 888,... và mới đây là SIM Thánh Gióng – chiến thần data với những ưu đãi khủng. Sản phẩm mới này nhắm vào đối tượng khách hàng có nhu cầu dữ liệu lớn với 240GB/tháng, tặng 45 phút gọi ngoại mạng và không giới hạn gọi nội mạng. Do đó, có thể xem đây là ưu đãi lớn nhất hiện nay dành cho khách hàng với giá chỉ 79k/tháng.

Vietnamobile nỗ lực chinh phục mục tiêu trong bối cảnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, sự hợp tác với các thương hiệu danh tiếng như Samsung, Xiaomi và mới đây nhất là ứng dụng Ví điện tử MoMo cũng tạo nên tiếng vang lớn, tiếp tục khẳng định quan điểm của Vietnamobile trong tiêu chí lựa chọn đối tác của mình.

Thay vì cạnh tranh trên nhiều mặt trận với các “đại gia” viễn thông lớn, Vietnamobile chủ trương mang đến sự độc đáo và các giá trị đích thực.

Ông Raymond Ho - người được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc của Vietnamobile vào giữa năm khẳng định, nhà mạng này sẽ tiếp tục “trình làng” nhiều sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp mục tiêu cốt lõi, không ngừng kết hợp với các thương hiệu cùng tầm nhìn để mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng. Đây được xem là công cụ thực hiện hóa chiến lược xây dựng nền tảng mở và năng động mà Vietnamobile luôn theo đuổi.

Theo ông Raymond Ho, Vietnamobile chủ trương hợp tác với các thương hiệu, tổ chức độc lập hoặc các tổ chức quốc tế.

Tân Tổng giám đốc Vietnamobile cho biết thêm, nhà mạng này có lợi thế vượt trội trong việc xây dựng khách hàng trẻ, lấy dữ liệu làm trung tâm. Theo ông, cuộc sống kỹ thuật số không chỉ là về công nghệ mà là một lối sống cởi mở với tất cả mọi người. Nếu bị giới hạn trong hệ sinh thái hoặc tổ chức của riêng của nhà mạng sẽ rất hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ mở tới khách hàng như Vietnamobile.

Do đó, muốn tạo ra sự sáng tạo và đổi mới, cần có chính sách tốt hơn hỗ trợ cho các doanh nghiệp trẻ và công ty khởi nghiệp thay vì chỉ tập trung vào những nhà mạng lâu đời. Đồng thời, việc tham khảo mô hình hoạt động, tầm nhìn từ quốc tế là khá quan trọng để học hỏi và tham gia vào chuỗi liên kết toàn cầu.

Với chiến lược đầu tư xây dựng các nền tảng số năng động phù hợp với mọi nhu cầu của người dùng, Vietnamobile không ngừng tạo nên những giá trị đích thực dành cho khách hàng, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của viễn thông Việt Nam.

Phương Dung