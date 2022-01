VietSunshine & OPSWAT: Mang tới sự bảo vệ toàn diện cho khách hàng

“Với những thế mạnh của hai bên, sự kết hợp giữa VietSunshine và OPSWAT sẽ giúp khách hàng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu với các giải pháp hàng đầu thế giới”, ông Lã Mạnh Cường, Tổng Giám đốc của OPSWAT Việt Nam chia sẻ.

Vì sao cơ sở hạ tầng trọng yếu là mục tiêu của tội phạm mạng?

Nguy cơ tấn công mạng trên các hạ tầng trọng yếu không chỉ gây thiệt hại về tài chính cho tổ chức/doanh nghiệp mà còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng tới môi trường cũng như sức khỏe của người tiêu dùng và người dân nói chung.

Bên cạnh đó, Covid-19 đã khiến tình hình trở nên phức tạp với việc đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số, làm tăng nhu cầu kết nối và để lộ ra những lỗ hổng bảo mật mới.

Gartner dự đoán rằng tác động tài chính của các sự cố an ninh mạng dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng sẽ lên tới hơn 50 tỷ USD vào năm 2023. Chỉ trong năm qua, 56% cơ sở tiện ích năng lượng đã báo cáo ít nhất một cuộc tấn công mạng gây mất dữ liệu hoặc ngừng hoạt động.

Chính vì vậy, đây là miếng mồi béo bở cho tội phạm mạng đặc biệt trong các cuộc tấn công ransomware. Mới đây nhất, vụ tấn công mạng nhắm vào công ty năng lượng Colonial Pipeline đã làm gián đoạn toàn bộ hoạt động trên một đường ống dẫn lớn cung cấp khoảng 45% trong tổng số nhiên liệu tiêu thụ ở Bờ Đông nước Mỹ.

OPSWAT: Trust no file. Trust no device

Để bảo vệ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT - IT) và công nghệ vận hành (CNVH – OT) – tài sản giá trị nhất của mỗi doanh nghiệp, bạn không thể chỉ phụ thuộc vào các công cụ phòng chống mã độc bằng phương pháp nhận diện các mẫu đã biết (signatures) hay những hành vi đặc trưng của virus, bởi các mã độc zero-day và các loại mã độc khác hẳn nhiên được thiết kế để lẩn tránh các bộ lọc bảo mật truyền thống này. Các doanh nghiệp cần một giải pháp an ninh tiên tiến gồm đa phương thức phòng chống các cuộc tấn công mạng.

Giải pháp MetaDefender Core của OPSWAT giúp bạn tích hợp nền tảng phát hiện và ngăn chặn mã độc tiên tiến hàng đầu thế giới vào các giải pháp và cơ sở hạ tầng CNTT/ CNVH hiện có của doanh nghiệp, để xử lý hầu hết các vấn đề an ninh mạng phổ biến như: bảo vệ website khỏi những cuộc tấn công bằng tập tin độc hại, tăng cường hiệu quả của các sản phẩm an ninh mạng và hệ thống phân tích mã độc hiện có của bạn.

Giải pháp MetaDefender

Công nghệ giải giới và tái lập nội dung chuyên sâu (Deep Content Disarm and Reconstruction – Deep CDR) của MetaDefender bảo vệ khỏi các mối đe dọa đã biết và chưa biết của tệp tin bằng cách phân rã, loại bỏ các thành phần có tiềm ẩn nguy cơ và tái tạo lại tệp tin an toàn. Mọi mối đe dọa có thể xảy ra đều được vô hiệu hóa trong khi vẫn duy trì tính khả dụng và nội dung đầy đủ của tệp tin.

Công nghệ giải giới và tái lập nội dung chuyên sâu

OPSWAT sẽ là sự bổ sung cần thiết và quan trọng vào danh mục sản phẩm/giải pháp của VietSunshine, qua đó giúp khách hàng có được sự bảo vệ toàn diện trước các cuộc tấn công mạng.

Giới thiệu về OPSWAT

About OPSWAT

OPSWAT là Công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp an ninh mạng cho các hệ thống Công nghệ thông tin (IT), Công nghệ vận hành (OT), điều khiển công nghiệp trong cơ sở hạ tầng trọng yếu, và công nghệ Deep CDR, nhằm bảo vệ các tổ chức quan trọng trên thế giới khỏi phần mềm độc hại và các cuộc tấn công zero-day. Để giảm thiểu nguy cơ bị xâm nhập, các giải pháp Bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của OPSWAT bảo vệ các tổ chức thuộc cả khu vực công và tư bằng các công nghệ, quy trình và kỹ thuật mới nhất nhằm đảm bảo an toàn trong việc truyền dữ liệu, tệp tin và quyền truy cập thiết bị qua các mạng quan trọng. Hơn 1.500 tổ chức trên toàn thế giới bao gồm Dịch vụ Tài chính, Quốc phòng, Sản xuất, Năng lượng, Hàng không vũ trụ và Hệ thống Giao thông tin tưởng OPSWAT trong việc bảo vệ các tệp tin và thiết bị của họ; Đảm bảo việc tuân thủ các chính sách và quy định do ngành và chính phủ quy định, đồng thời bảo vệ danh tiếng, tài chính, nhân viên và khách hàng của họ khỏi các mất mát gây ra bởi các cuộc tấn công mạng.

Để biết thêm thông tin về OPSWAT, hãy truy cập www.opswat.com.



Giới thiệu về VietSunshine

About VietSunshine

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, VietSunshine tự hào mang tới cho khách hàng, đối tác các giải pháp an ninh mạng, cơ sở hạ tầng hàng đầu trên thế giới. Không chỉ về công nghệ, với đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, khách hàng sẽ được trang bị các giải pháp phòng thủ cũng như các giải pháp kiểm thử xâm nhập (pentest).

Xem thêm về VietSunshine tại: https://www.vietsunshine.com.vn/

Phương Dung