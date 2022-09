Viettel Cyber Security hoàn thành xuất sắc kế hoạch doanh thu 6 tháng đầu năm 2022

Công ty An ninh mạng Viettel – Viettel Cyber Security (VCS) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022. Với những con số và thành tích ấn tượng, VCS giữ vững vị thế là đơn vị cung cấp dịch vụ ATTT hàng đầu tại Việt Nam.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, Công ty An ninh mạng Viettel đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và tiếp tục giữ vững vị thế là đơn vị cung cấp dịch vụ ATTT hàng đầu tại Việt Nam. Cụ thể, tổng doanh thu của VCS đạt 106% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tương đương 31,3% kế hoạch cả năm 2022, tăng trưởng 31,5% so với cùng kỳ 2021.

Cùng với sự tăng trưởng ấn tượng về doanh thu, VCS cũng duy trì và củng cố sự tín nhiệm của Bộ ban ngành cơ quan chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp dành cho hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ ATTT của VCS qua hàng loạt những giải thưởng, chứng nhận nổi bật: Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc góp phần nâng cao thứ hạng an toàn, an ninh mạng Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng; 03 Giải thưởng Sao Khuê hạng mục Bảo mật và ATTT, trong đó Giải pháp Cập nhật tri thức An ninh mạng (Viettel Threat Intelligence) xuất sắc được xếp hạng 5 sao.

Đặc biệt, VCS đã cho thấy những bước đi đúng đắn trong việc ghi tên “Giải pháp Việt” vào bản đồ an ninh mạng thế giới khi liên tục được vinh danh tại các cuộc thi, giải thưởng quốc tế lớn và uy tín: 13 giải Vàng Cybersecurity Excellence Awards cho cấp công ty và hệ sinh thái 12 sản phẩm dịch vụ ATTT, trong đó cấp công ty nhận Danh hiệu Công ty An ninh mạng xuất sắc nhất khu vực Châu Á 2022 (quy mô từ 0 – 499 nhân sự); Lọt vào danh sách những công ty có thành tích cao nhất mùa giải IT World Awards 2022 với 5/5 đề cử đạt giải.

Tiếp nối đà tăng trưởng mạnh của những tháng đầu năm 2022, VCS xây dựng tầm nhìn phát triển thành Công ty công nghệ và kinh doanh toàn cầu, lấy đó làm bàn đạp trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ ATTT hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Để hiện thực hóa mục tiêu này, VCS đã tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác phân phối quốc tế nhằm tìm kiếm và khai thác các cơ hội kinh doanh mới. Trong 6 tháng đầu năm, VCS đã hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng như xây dựng và đưa vào áp dụng phương pháp quản trị danh mục sản phẩm dịch vụ theo portfolio, tìm kiếm, xúc tiến ký kết hợp tác với các đối tác tư vấn hàng đầu quốc tế như Forrester, Frost & Sullivans để kịp thời bắt kịp xu hướng công nghệ trên thế giới, từ đó đẩy mạnh việc nghiên cứu, đóng gói, triển khai các sản phẩm dịch vụ mới đột phá hơn, mang nhiều giá trị thiết thực hơn cho khách hàng và thị trường.

Về kế hoạch cho giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022, VCS cho biết công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển và đóng gói sản phẩm, dịch vụ mới, xây dựng chiến lược đóng gói sản phẩm ATTT với các sản phẩm dịch vụ của các đơn vị nội bộ. Cùng với đó, VCS sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh doanh tại thị trường nước ngoài và hợp tác công nghệ quốc tế, kiện toàn nhằm đáp ứng theo mục tiêu chiến lược “Go Global” đến năm 2025. Ngoài ra, VCS cũng đề xuất nhiều cơ chế quyền lợi đặc thù để thu hút nhân tài công nghệ, đồng thời tăng sự hài lòng và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD năm 2022, tạo tiền đề chinh phục các mục tiêu chiến lược đến năm 2025.

Phạm Trang